JAKARTA - Lirik lagu BIG BOY dari SZA akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Lagu tersebut kerap dicari netizen. Lagu tersebut mendadak kembali viral imbas media sosial.

Berikut Lirik lagu BIG BOY dari SZA.

Â

It's cuffin' season

(Ini musim yang dingin)

And now we've got a reason to get a big boy

(Dan kini kita punya alasan untuk punya laki-laki besar)

I need a big boy

(Aku butuh laki-laki besar)

Give me a big boy (big, b-big, b-big, big boy)

(Beri aku laki-laki besar)

It's cuffin' season

(Ini musim yang dingin)

And all the girls are leavin' to get a big boy (big boy)

(Dan semua wanita mencari laki-laki besar)

I need a big boy (big boy)

(Aku butuh laki-laki besar)

I want a big boy

(Aku butuh pria besar)

I need a big boy w-wit' polar bear arms

(Aku butuh laki-laki besar dengan lengan beruang)

Keeps me warm in the winter snow storm

(Membuatku hangat di badai salju)

Wind chill is bitin' but his jacket's unzipped

(Awan sangat dingin tapi jaketnya terbuka)

He bring in my groceries in just one trip

(Dia membawa belanjaanku dalam satu perjalanan)

Till the sun comes back, i need a big boy hottie

(Sampai mentari kembali, aku membutuhkan laki-laki besar yang keren)

Makes his own heat with his big boy body

(Membuat ruangan hangat dengan tubuh besarnya)

For the next three months, skinny boys is dead

(Sampai tiga bulan ke depan, pria kurus mati)

Forget a six-pack, i need the whole damn keg

(Lupakan laki-laki six-pack, aku butuh seluruh tong)

Big boy w-with a big boyt back

(Laki-laki besar, dengan laki-laki besar kembali)

A california king, refrigerator stacked

(Kasur caligotnia, lemari es)

With steaks on steaks on steaks on steaks on steaks

(Dengan steak di atas steak di atas steak di atas steak)

Bu-bu-butter, bacon, cheese, and lasagna in the tray

(Mentega, bacon, keju, dan lasagna pada nampan)

Need an enormous man with an enormous stand

(Butuh pria besar, dengan tinggi yang semampai)

Feeds me snacks with his enormous hands

(Memberiku makanan dengan tangan yang besar)

And i hope he asks me to be his winter-wife 'cause messin' with a big boy will change your life

(Dan aku berharap dia memintaku untuk menjadi istri musim dinginnya, karena laki-laki besar akan merubah hidupmu)

It's cuffin' season

(Ini musim yang dingin)

And all the girls are leavin' to get a big boy (big boy)

(Dan semua wanita mencari laki-laki besar)

I need a big boy (big boy)

(Aku butuh laki-laki besar)

I want a big boy

(Aku butuh pria besar)

Baca Juga: Lindungi Diri dan Keluarga, Liburan Tanpa Curiga

Follow Berita Okezone di Google News

(aln)