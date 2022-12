JAKARTA - Lirik lagu Good Parts dari LE SSERAFIM yang viral di Tiktok akan dibahas artikel Okezone kali ini. Lagu tersebut ramai di media sosial dan kerap digunakan netizen.

Berikut lirik lagu Good Parts dan LE SSERAFIM yang viral di Tiktok.

BACA JUGA:Lirik Lagu dan Chord Gitar Kalih Welasku dari Denny Caknan

BACA JUGA:Lirik Lagu Wiro Sableng dari Bondan Prakoso





[Chorus]

I just wanna love myself

Nan joeul ttaedo nappeul ttaedo love my weakness

Hwaryeohaetdeon gidaewaneun dalli waenji

Bolpumeopda haedo, find the good parts, the good parts

[Verse 1]

Yalgujeun phone hwamyeon wiro aekkujeun nae songarangman

Tik tik, oh my, gibuneun falling down

Pic of mine, zoom in, out

Pretend I'm fine

[Chorus]

I just wanna love myself

Nan joeul ttaedo nappeul ttaedo love my weakness

Hwaryeohaetdeon gidaеwaneun dalli waenji

Bolpumeopda haеdo, find the good parts, the good parts

[Post-Chorus]

Oh-ooh-ooh (Good, good)

Oh-ooh-ooh (Good, good)

Oh-ooh-ooh

Silsuhaedo joa, find the good parts

Oh-ooh-ooh (Good, good)

Oh-ooh-ooh (Good, good)

Oh-ooh-ooh

Idaerodo joa, find the good parts

[Verse 2]

Modeun ge so blurry, heona baraen polaroid

Geuge ttaeroneun better than the 4K cam

Heurithan nae mameul

Areumdapge hae

[Chorus]

I just wanna love myself

Nan joeul ttaedo nappeul ttaedo love my weakness

Hwaryeohaetdeon gidaewaneun dalli waenji

Bolpumeopda haedo, find the good parts, the good parts

[Bridge]

Like a film, aryeonhi nameul

Oneureul wanna share

Jom heurithan na changpihan reels, maju bol courage

Geugeomyeon chungbunhae

[Chorus]

'Cause I don't wanna blame my weakness

Inneun geudaeroui nareul saranghallae

Hwaryeohaetdeon gidaewaneun dalli waenji

Bolpumeopda haedo love my bad parts, my bad parts

[Post-Chorus]

Oh-ooh-ooh (Good, good)

Oh-ooh-ooh (Good, good)

Oh-ooh-ooh

Silsuhaedo joa, find the good parts

Oh-ooh-ooh (Good, good)

Oh-ooh-ooh (Good, good)

Oh-ooh-ooh

Idaerodo joa, find the good parts

[Outro]

(Good, good)

Oh-ooh-ooh (Good, good)

Oh-ooh-ooh

Silsuhaedo joa, find the good parts

Baca Juga: Lindungi Diri dan Keluarga, Liburan Tanpa Curiga

Follow Berita Okezone di Google News

(aln)