JAKARTA - Lirik lagu dan chord gitar Kalih Welasku dari Denny Caknan akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Lagu tersebut viral dan kerap dinyanyikan pendengar musik Indonesia.

Berikut lirik lagu dan chord gitar Kalih Welasku dari Denny Caknan.

Chord:

C

Em Bm

Anane mung tresno

C G

kalih welasku

Em Bm C

Anane mung iki seng

D

tak nduweni

Em Bm

Doyo-doyo nggandoli

C D G

Doyo-doyo nangisi

Em Bm

Kesandung sandung aku

C D D

Masakne atimu

.

B

kapuk meh tumbang

Em D

tak gawe gawe dewe

Am

ra iso ngukur kurang

D

kesadaranku

.

D D -G

.

D C

kekaraepanku yen pancen dadi

D E

siji

.

Fm C

sadar aku duk seleramu saiki

Dm Em

mung pengen negesi

F A# G

atia ti yen kangen kabari

.

Gm

.

C

ra mesakne niat

F C

gandemu ro aku

F Dm

cerita iki

G

cerita mustahil nggo aku

C

karep ati mastekne

F C F

kabeh senengmu

Dm

neng sandingmu

G

ra bakal ngilang

F G

kembang iki saben wengi

Em

ra nyongko luput

Cm

kang nduweni

F C

mugo lungoku nglegane atimu

.

G G C C F F

Dm Dm G G# Am

.

A# A# G G G

.

Dm Em

mung pengen ngadani

Fm C

sadar aku duk seleramu saiki

Dm Em

mung pengen negesi

F A# G

atia ti yen kangen kabari

.

Gm

C

ra mesakne niat

F C

gandemu ro aku

F Dm

cerita iki

G

cerita mustahil nggo aku

C

karep ati mastekne

F C F

kabeh senengmu

Dm

neng sandingmu

G

ra bakal ngilang

F G

kembang iki saben wengi

Em

ra nyongko luput

Cm

kang nduweni

F C

mugo lungoku nglegane atimu

F C

mugo lungoku nglegane atimu