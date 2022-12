GERAI es krim Mixue, kini sudah menjamur di wilayah Tanah Air. Tak hanya produknya, lagu dan musik yang dimiliki gerai asal China itu juga sukses membuat banyak orang kecanduan mendengarkannya.

Lagu Mixue ini juga viral di TikTok. Banyak pengguna yang menggunakan lagu tersebut untuk kontennya dan berseliweran di for you page (FYP).

Berikut ini lirik dan terjemahan lagu Mixue.

Lirik

Ni ai wo wo ai ni

Mi xue bing cheng tianmi mi

Ni ai wo wo ai ni

Mi xue bing cheng tianmi mi

Ni ai wo ya wo ai ni

Ni ai wo wo ai ni

Mi xue bing cheng tianmi mi

I love you you love me

MIXUE Icecream&Tea

I love you you love me

MIXUE Icecream&Tea

I love you you love me

I love you you love me

MIXUE Icecream&Tea

Ni ai wo wo ai ni

Mi xue bing cheng tianmi mi

Ni ai wo wo ai ni

Mi xue bing cheng tianmi mi

Ni ai wo ya wo ai ni

Ni ai wo wo ai ni

Mi xue bing cheng tianmi mi

I love you you love me

MIXUE Icecream&Tea

I love you you love me

MIXUE Icecream&Tea

I love you you love me

I love you you love me

MIXUE Icecream&Tea

Ni ai wo wo ai ni

Mi xue bing cheng tianmi mi

Ni ai wo wo ai ni

Mi xue bing cheng tianmi mi

Ni ai wo ya wo ai ni

Ni ai wo wo ai ni

Mi xue bing cheng tianmi mi

I love you you love me

MIXUE Icecream&Tea

I love you you love me

MIXUE Icecream&Tea

I love you you love me

Terjemahan Kamu mencintaiku, aku mencintaimu. Madu Manis Kota Es Salju Kamu mencintaiku, aku mencintaimu. Madu Manis Kota Es Salju Kamu mencintaiku, aku mencintaimu. Kamu mencintaiku, aku mencintaimu. Madu Manis Kota Es Salju Aku cinta kamu kamu cinta aku Campuran es krim & teh Aku cinta kamu kamu cinta aku Campuran es krim & teh aku cinta kamu kamu cinta aku Aku cinta kamu kamu cinta aku Mixue Es Krim & teh Kamu mencintaiku, aku mencintaimu. Madu Manis Kota Es Salju Kamu mencintaiku, aku mencintaimu. Madu Manis Kota Es Salju Kamu mencintaiku, aku mencintaimu. Kamu mencintaiku, aku mencintaimu. Madu Manis Kota Es Salju Aku cinta kamu kamu cinta aku Mixue Es Krim & teh Aku cinta kamu kamu cinta aku Mixue Es Krim & teh Aku cinta kamu kamu cinta aku Aku cinta kamu kamu cinta aku Mixue Es Krim & teh Kamu mencintaiku, aku mencintaimu. Madu Manis Kota Es Salju Kamu mencintaiku, aku mencintaimu. Madu Manis Kota Es Salju Kamu mencintaiku, aku mencintaimu. Kamu mencintaiku, aku mencintaimu. Madu Manis Kota Es Salju aku cinta kamu kamu cinta aku Mixue Es Krim & teh Aku cinta kamu kamu cinta aku Mixue Es Krim & teh Aku cinta kamu kamu cinta aku Aku cinta kamu kamu cinta aku Mixue Es Krim & teh Itu dia lirik lagu Mixue yang ikonik dan lucu banget. Musiknya langsung terngiang-ngiang di kepala, kan?