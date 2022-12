JAKARTA - Lagu 1001 Arabian Nights viral di TikTok. Lagu tersebut kerap dicari netizen untuk dijadikan backsound dari video yang diunggah. Lirik lagu 1001 Arabian Nights pun dicari banyak orang.

Berikut lirik lagu 1001 Arabian Nights:

Oh oh ee yeah ee yeah ee oh oh eh oh

Oh oh ee yeah ee yeah ee

Oh oh ee yeah ee yeah ee oh oh eh oh

Oh oh ee yeah ee yeah ee

Come join this trip (this trip)

Have you ever seen a world like this

No shade, just sand

Through the stormy desert we will cross the land

Pharaohs, Cairo, pyramids, Egypt

Bombay, New Delhi, open sesame

One-oh-oh-one nights, Arabian nights

It's a journey of a lifetime

One-oh-oh-one nights, Arabian nights

Get ready for a magic carpet ride

Oh oh ee yeah ee yeah ee oh oh eh oh

Oh oh ee yeah ee yeah ee one-oh-oh-one

Oh oh ee yeah ee yeah ee oh oh eh oh

Oh oh ee yeah ee yeah ee

We fly through flames

Hear the creatures calling out your name

We have no fear

Fight the demons, make them disappear

Heroes, vagabonds, city of secrets

Land of mystery, open sesame

One-oh-oh-one nights, Arabian nights

It's a journey of a lifetime

One-oh-oh-one nights, Arabian nights

Get ready for a magic carpet ride

Oh oh ee yeah ee yeah ee oh oh eh oh

Oh oh ee yeah ee yeah ee one-oh-oh-one

Oh oh ee yeah ee yeah ee oh oh eh oh

Oh oh ee yeah ee yeah ee

Oh oh ee yeah ee yeah ee

Oh oh ee yeah ee yeah ee

One-oh-oh-one

One-oh-oh-one nights, Arabian nights

It's a journey of a lifetime

One-oh-oh-one nights, Arabian nights

Get ready for a magic carpet ride

One-oh-oh-one nights, Arabian nights

It's a journey of a lifetime

One-oh-oh-one nights, Arabian nights

Get ready for a magic carpet ride

Get ready for a magic carpet ride

