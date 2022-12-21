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Lirik Dir Dur Daeng, Lagu Sarino yang Viral di Tiktok

Sukainah Hijarani, Jurnalis · Rabu 21 Desember 2022 15:40 WIB
https: img.okezone.com content 2022 12 21 619 2731559 lirik-dir-dur-daeng-lagu-sarino-yang-viral-di-tiktok-dvU73Ack4q.jpg Sarino (Foto: Ist)
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JAKARTA - Sarino menghadirkan lagu bertajuk Dir Dur Daeng. Tak disangka, lagu yang sebenarnya cuma parodi tersebut bisa viral dan dikenal banyak publik.

Lagu tersebut kerap menjadi backsound dari video yang diunggah di media sosial, termasuk Tiktok. Seperti apa liriknya?

Sarino nyanyi lagu Dir Dur Daeng

Berikut lirik lagu Dir Dur Daeng:

Daeng, taing to baeing, taing tu te baeing

Der bang dik kis doun, der bang ding doun, dir dur daeng

Ding bikistong, bikis daeng

Ding bikistong, fiki baeing

Tu taing feng kistong, nyiu feir dir daeng

Ih naou feir teing, you now fei teing, tum sris taeing

Jelmeng bantalele, jelbeng dur baeing, dir dur daeng

Auning feil tikisong

Dil megal legom

Timil gom fail, neng til, neng dom

Der bang dik kis doun, der bang ding doun, dir dur daeng

Ding bikistong, bikis daeng

Ding bikistong, fiki baeing

Tu taing feng kistong, nyiu feir dir daeng

Ih naou feir teing, you now fei teing, tum sris taeing

Jelmeng bantalele, jelbeng dur baeing, dir dur daeng

Auning feil tikisong

Dil megal legom

Timil gom fail, neng til, neng dom

 

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(aln)

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