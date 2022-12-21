JAKARTA - Sarino menghadirkan lagu bertajuk Dir Dur Daeng. Tak disangka, lagu yang sebenarnya cuma parodi tersebut bisa viral dan dikenal banyak publik.
Lagu tersebut kerap menjadi backsound dari video yang diunggah di media sosial, termasuk Tiktok. Seperti apa liriknya?
Berikut lirik lagu Dir Dur Daeng:
Daeng, taing to baeing, taing tu te baeing
Der bang dik kis doun, der bang ding doun, dir dur daeng
Ding bikistong, bikis daeng
Ding bikistong, fiki baeing
Tu taing feng kistong, nyiu feir dir daeng
Ih naou feir teing, you now fei teing, tum sris taeing
Jelmeng bantalele, jelbeng dur baeing, dir dur daeng
Auning feil tikisong
Dil megal legom
Timil gom fail, neng til, neng dom
Der bang dik kis doun, der bang ding doun, dir dur daeng
Ding bikistong, bikis daeng
Ding bikistong, fiki baeing
Tu taing feng kistong, nyiu feir dir daeng
Ih naou feir teing, you now fei teing, tum sris taeing
Jelmeng bantalele, jelbeng dur baeing, dir dur daeng
Auning feil tikisong
Dil megal legom
Timil gom fail, neng til, neng dom
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(aln)