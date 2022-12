PARA pengguna TikTok pasti mengenal Lagu Bawalah Aku Bersamamu. Lagu duet yang terdengar menyayat hati ini sering muncul di konten-konten For You Page (FYP) TikTok.

Lagu Bawalah Aku Bersamamu ini dibawakan oleh Yelse dan Febian. Video klip lagu tersebut sudah ditonton lebih dari 7 juta kali sejak diunggah pada 10 bulan silam di kanal YouTube Yelse Official.

Berikut ini lirik lagu dan chord gitar Bawalah Aku Bersamamu.

Intro : Fm D# C# Fm

Bbm Fm C# C..

Fm D#

kutahan rindu.. bukan kusengaja..

C# Fm

bukan niatku melupakanmu..

Fm Bbm

namun diriku.. tak mampu berkata..

C# C

apa kan dayaku ini..

Bbm Fm

aku disini.. setia selalu..

C Fm

menanti kehadiranmu..

Bbm Fm

dan tiada kata.. lelah untuk diriku..

C# C

di dalam penantianku..

Fm D#

bertaruh nyawa.. ku untuk dirimu..

C# Fm

demi bukti cintaku padamu..

Fm Bbm

tak pernah ragu.. ku akan dirimu..

C# C

aku percaya..

Reff :

Fm Bbm

setiap langkahku hanya dirimu..

D# G#

temani selalu hari dan malamku..

C# Bbm

tak mudah bagiku membuang rasa rindu..

C# C

yang semakin menggebu..

Fm Bbm

kan terus kujaga hatiku untukmu..

D# G#

meskipun dirimu masih lama disana..

C# Bbm

sabarku menunggu tiada batasnya..

C# C

sampai tiba saat kita bertemu..

(Fm)

bawalah aku bersamamu..

Musik : Fm..Bbm..D#..G# C

Fm Bbm D# G#

C# Bbm C# C..

Fm D#

kutahan rindu.. bukan kusengaja..

C# Fm

bukan niatku melupakanmu..

Fm Bbm

namun diriku.. tak mampu berkata..

C# C

apa kan dayaku ini..

Bbm Fm

aku disini.. setia selalu..

C Fm

menanti kehadiranmu..

Bbm Fm

dan tiada kata.. lelah untuk diriku..

C# C

di dalam penantianku..

Fm D#

bertaruh nyawa.. ku untuk dirimu..

C# Fm

demi bukti cintaku padamu..

Fm Bbm

tak pernah ragu.. ku akan dirimu..

C# C

aku percaya..

Reff :

Fm Bbm

setiap langkahku hanya dirimu..

D# G#

temani selalu hari dan malamku..

C# Bbm

tak mudah bagiku membuang rasa rindu..

C# C

yang semakin menggebu..

Fm Bbm

kan terus kujaga hatiku untukmu..

D# G#

meskipun dirimu masih lama disana..

C# Bbm

sabarku menunggu tiada batasnya..

C# C

sampai tiba saat kita bertemu..

(Fm)

bawalah aku bersamamu..

Outro : Fm..Bbm..D#..G# C

Fm Bbm D# G#

C# Bbm C# C..

(fadeout)

(ltb)