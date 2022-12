TERRY memulai babak baru di industri musik Indonesia lewat lagu Di Persimpangan Dilema. Lagu tersebut sukses membawa Terry seperti lahir kembali di dunia yang telah membesarkan namanya.

Bukan hanya itu, lagu Di Persimpangan Dilema viral. Lagu tersebut digunakan netizen sebagai backsound video yang diunggah di TikTok.

Berikut lirik dan chord gitar Di Persimpangan Dilema dari Terry:

Intro : C Fm C Dm

C Fm C Dm

C

Masa berlalu

Em

tanpa ku menyadari

F Fm

Percintaan yang kita bina

C G

hampir selesai..

C

Apa salahku

Em

kau buatku begini

F Fm

Dalam dilema di antara

C G

jalan derita..

Am Em

Tidak pernah kuduga

F C G

Ini semua terjadi ho oo oo..

C

Janganlah engkau

Em

menghancurkan segala

F Fm

Setelah lama kita

C G

mengarungi bersama..

C

Usah biarkan

Em

cinta kita yang suci

F Fm

Dilambung ombak karam

C G

di lautan berduri..

Am Em

Hanya satu pintaku

F C

smoga kau perbaiki

G C

o oo oo.. semua ini..

#)

Dm C

Telah banyak yang kuberi

F Am

Sejak dulu lagi

Dm C

Pengorbanan tiada pernah

G F G -E/G#

jemu.. wooo hoo..

Reff:

Am Dm

Hanyalah.. Tuhan saja

G C

bisa menentukan semua

F G

Kesabaran daku

C G

menantimu oooho..

Am Dm

Ku tetap.. memaafkankan

G C

dan berdoa kau kembali

F G C

Sebelum diri melangkah pergi..

Int. C G C F

C G C F

#)

Dm C

Telah banyak yang kuberi

F Am

Sejak dulu lagi

Dm C

Pengorbanan tiada pernah

G F G -E/G#

jemu.. wooo hoo..

Reff:

Am Dm

Hanyalah.. Tuhan saja

G C

bisa menentukan semua

F G

Kesabaran daku

C G

menantimu oooho..

Am Dm

Ku tetap.. memaafkankan

G C

dan berdoa kau kembali

F G C

Sebelum diri melangkah pergi..hoo

-E/G# Am Dm

Hanyalah.. Tuhan saja

G C

bisa menentukan semua

F G

Kesabaran daku

C G

menantimu oooho..

Am Dm

Ku tetap.. memaafkankan

G C

dan berdoa kau kembali

F G Am D

Sebelum diri melangkah pergi..hoo huu

Dm G (C)

Sebelum diri melangkah..pergi..hoo huu

Outro : C Fm C Dm

C

[[ORIGINAL CHORD]]

Intro : B Em B C#m

B Em B C#m

B

Masa berlalu

D#m7

tanpa ku menyadari

E Em

Percintaan yang kita bina

B F#

hampir selesai

B

Apa salahku

D#m7

kau buatku begini

E Em

Dalam dilema di antara

B F#

jalan derita..

G#m D#m

Tidak pernah kuduga

E B F#

Ini semua terjadi ho oo oo..

B

Janganlah engkau

D#m7

menghancurkan segala

E Em

Setelah lama kita

B F#

mengarungi bersama

B

Usah biarkan

D#m7

cinta kita yang suci

E Em

Dilambung ombak karam

B F#

di lautan berduri..

G#m D#m

Hanya satu pintaku

E B

smoga kau perbaiki

F# B

o oo oo.. semua ini..

#)

C#m B

Telah banyak yang kuberi

E G#m

Sejak dulu lagi

C#m B

Pengorbanan tiada pernah

F# E F# -D#/G

jemu.. wooo hoo..

Reff:

G#m C#m

Hanyalah.. Tuhan saja

F# B

bisa menentukan semua

E F#

Kesabaran daku

B F#

menantimu Oooho..

G#m C#m

Ku tetap.. memaafkankan

F# B

dan berdoa kau kembali

E F# B

Sebelum diri melangkah pergi..

Int. B F# B E

B F# B E

#)

C#m B

Telah banyak yang kuberi

E G#m

Sejak dulu lagi

C#m B

Pengorbanan tiada pernah

F# E F# -D#/G

jemu.. wooo hoo..

Reff:

G#m C#m

Hanyalah.. Tuhan saja

F# B

bisa menentukan semua

E F#

Kesabaran daku

B F#

menantimu Oooho..

G#m C#m

Ku tetap.. memaafkankan

F# B

dan berdoa kau kembali

E F# B

Sebelum diri melangkah pergi..hoo

-D#/G G#m C#m

Hanyalah.. Tuhan saja

F# B

bisa menentukan semua

E F#

Kesabaran daku

B F#

menantimu Oooho..

G#m C#m

Ku tetap.. memaafkankan

F# B

dan berdoa kau kembali

E F# G#m C#

Sebelum diri melangkah pergi..hoo huu

C#m F# (B)

Sebelum diri melangkah..pergi..hoo huu

Outro : B Em B C#m

B

(aln)