KEISYA Levronka kembali menghadirkan karya baru. Setelah lagu Tak Ingin Usai yang fenomenal, Keisya menghadirkan lagu bertajuk Hidup Tanpamu. Lagu Hidup Tanpamu bertipe lagu yang mendayu-dayu ini berkisah tentang seorang wanita yang tak mampu hidup tanpa kekasihnya. Berikut lirik dan chord gitar Hidup Tanpamu dari Keisya Levronka:



Intro : F C Dm G C Gm berulang kali.. aku mencoba.. F G untuk pahami.. perbedaan ini.. C Gm telah kusadari.. pada akhirnya.. F Fm bahwa semua ini.. di luar kendali.. -E Am E G D ku tak tahu apa.. yang kita cari.. Dm F G hatiku bertanya.. Reff : C Em mungkinkah.. F G -F Em Am kujalani hidup tanpa cinta.. Dm G tanpa dirimu.. C Em haruskah.. F G Em Am kurelakan keadaan ini.. Dm meski tak mampu G C F-G ku hidup tanpamu.. hoo.. C Gm telah kusadari.. pada akhirnya.. F Fm bahwa semua ini.. di luar kendali.. -E Am E G D ku tak tahu apa.. yang kita cari.. Dm G hatiku bertanya.. hoooo.. Reff : C Em mungkinkah.. F G -F Em Am kujalani hidup tanpa cinta.. Dm G tanpa dirimu.. C Em haruskah.. F G Em Am kurelakan keadaan ini.. -A Dm meski tak mampu G C-Dm-Em-C ku hidup tanpamu.. hoo.. F Fm hati ini.. ingin mencoba.. Em Am mempertahankan kisah kita.. Dm namun tak mungkin.. Em terlalu sulit untuk.. F G A kita bisa bersama.. wouwoo.. Reff : D F#m mungkinkah.. G A -G F#m Bm kujalani hidup tanpa cinta.. Em A tanpa dirimu.. D F#m haruskah.. G A F#m Bm kurelakan keadaan ini.. -B Em meski tak mampu A (D) ku hidup tanpamu.. hoo. D F#m (mungkinkah..) G A -G F#m Bm (kujalani hidup tanpa cinta..) tanpamu.. Em A tanpa dirimu.. -F# Bm F# A E Em haruskah.. kurelakan keadaan ini.. A A7 G F#m meski tak mampu ku hidup tanpamu.. Em A D Ho ooo.. ku hidup tanpa..mu.. -------------- ===ORIGINAL CHORD=== -------------- Intro : D# Bb Cm F Bb Fm berulang kali.. aku mencoba.. D# F untuk pahami.. perbedaan ini.. Bb Fm telah kusadari.. pada akhirnya.. D# D#m bahwa semua ini.. di luar kendali.. -D/F# Gm D/F# F C/E ku tak tahu apa.. yang kita cari.. Cm D# F hatiku bertanya.. Reff : Bb Dm mungkinkah.. D# F -D# Dm Gm kujalani hidup tanpa cinta.. Cm F tanpa dirimu.. Bb Dm haruskah.. D# F Dm Gm kurelakan keadaan ini.. Cm meski tak mampu F Bb D#-F ku hidup tanpamu.. hoo.. Bb Fm telah kusadari.. pada akhirnya.. D# D#m bahwa semua ini.. di luar kendali.. -D/F# Gm D/F# F C/E ku tak tahu apa.. yang kita cari.. Cm F hatiku bertanya.. hoooo.. Reff : Bb Dm mungkinkah.. D# F -D# Dm Gm kujalani hidup tanpa cinta.. Cm F tanpa dirimu.. Bb Dm haruskah.. D# F Dm Gm kurelakan keadaan ini.. -G/B Cm meski tak mampu F Bb-Cm-Dm-Bb ku hidup tanpamu.. hoo.. D# D#m hati ini.. ingin mencoba.. Dm Gm mempertahankan kisah kita.. Cm namun tak mungkin.. Dm terlalu sulit untuk.. D# F G kita bisa bersama.. wouwoo.. Reff : C Em mungkinkah.. F G -F Em Am kujalani hidup tanpa cinta.. Dm G tanpa dirimu.. C Em haruskah.. F G Em Am kurelakan keadaan ini.. -A/C# Dm meski tak mampu G (C) ku hidup tanpamu.. hoo. C Em (mungkinkah..) F G -F Em Am (kujalani hidup tanpa cinta..) tanpamu.. Dm G tanpa dirimu.. -E/G# Am E/G# G D/F# Dm haruskah.. kurelakan keadaan ini.. G G7 F Em meski tak mampu ku hidup tanpamu.. Dm G C Ho ooo.. ku hidup tanpa..mu..

(aln)