LIRIK lagu dan chord gitar lagu ‘I Wanna be Your Slave’ yang dirilis pada 2021 oleh Maneskin.

Lagu yang dirilis oleh band hard rock dan pop itu masuk dalam album ‘Teatro dira – Vol I’.

Berikut ini lirik lagu dan chord gitar Maneskin – I Wanna be Your Slave:

Capo

Am F E

I wanna be your slave I wanna be your master

Am

I wanna make your heartbeat

F E

Run like rollercoasters

Am F E

I wanna be a good boy I wanna be a gangster

C

'Cause you can be the beauty

B7

And I could be the monster

Am

I love you since this morning

F E

Not just for aesthetic

Am

I wanna touch your body

F E

So fucking electric

Am

I know you scared of me

F E

You said that I'm too eccentric

C

I'm crying all my tears

B7

And that's fucking pathetic

Am

I wanna make you hungry

F E

Then I wanna feed ya

Am

I wanna paint your face

F E

Like you're my Mona Lisa

Am F E

I wanna be a champion I wanna be a loser

C B7

I'll even b? a clown cause I just wanna amuse ya

Am F E

I wanna be your s?x toy I wanna be your teacher

Am F E

I wanna be your sin I wanna be a preacher

Am

I wanna make you love me

F E C

Then I wanna leave ya 'Cause baby I'm your David

Si7 Lam Fa Mi 2v

And you're my Goliath

Am

Because I'm the devil

F E Am

Who's searching for redemption and I'm a lawyer

F E Am

Who's searching for redemption and I'm a killer

F E

Who's searching for redemption

Am

I'm a motherfucking monster

F E Am

Who's searching for redemption and I'm a bad guy

F E Am

Who's searching for redemption and I'm a young girl

F E Am

Who's searching for redemption and I'm a freak that

F E

Is searching for redemption

Am

I'm a motherfucking monster

F E Am

Who's searching for redemption

Am F E

I wanna be your slave I wanna be your master

Am

I wanna make your heartbeat

F E

Run like rollercoasters

Am

I wanna be a good boy

F E

I wanna be a gangster

C

Cause you can be the beauty

B7

And I could be the monster

Am

I wanna make you quiet

F E

I wanna make you nervous

Am

I wanna set you free

F E

But I'm too fucking jealous

Am

I wanna pull your strings

F E

Like you're my telecaster

C B7

And if you want to use me I could be your puppet

[Ritornello]

Am

Because I'm the devil

F E Am

Who's searching for redemption and I'm a lawyer

F E Am

Who's searching for redemption and I'm a killer

F E

Who's searching for redemption

Am

I'm a motherfucking monster

F E

Who's searching for redemption

[Break] C#m A G# x4 [Outro]

N.C.

I wanna be your slave

N.C.

I wanna be your master

