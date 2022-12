JAKARTA - Jelang momen Natal, beberapa lagu bertema Natal memang kerap kali diputar untuk semakin memeriahkan suasana. Salah satunya lagu yang dipopulerkan oleh Frank Sinatra berjudul Santa Claus Is Coming To Town.

Lagu yang dirilis pada 1947 silam ini diciptakan oleh J. Fred Coots dan Haven Gillespie. Bahkan, beberapa musisi ternama dunia seperti Mariah Carey, Michael Buble hingga The Jackson 5 sempat menyanyikan ulang lagu tersebut.

Berikut lirik lagu Santa Claus Is Coming To Town - Frank Sinatra:

You better watch out

You better not cry

You better not pout

I'm telling you why

Santa Claus is coming to town

He's making a list

And checking it twice

He's gonna find out who's naughty and nice

Santa Claus is coming to town

He sees you when you're sleeping

He knows when you're awake (really?)

He knows if you've been bad or good

So be good for goodness sake

Oh, you better watch out

You better not cry

Better not pout

I'm telling you why

Santa Claus is coming to town

Say, you better watch out

You better not cry

Better not pout

I'm telling you why

Santa Claus is coming to town

