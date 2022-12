JAKARTA - Lagu milik grup musik pop asal Belanda CH!PZ berjudul 1001 Arabian Nights belakangan cukup populer dikalangan masyarakat. Lagu tersebut diketahui belakangan viral lantaran kerap dijadikan backsound di aplikasi TikTok.

Hingga saat ini, ada 55 ribu pengguna aplikasi TikTok yang menggunakan lagu tersebut sebagai backsound. Padahal, lagu tersebut sudah cukup lama dirilis, yakni pada 23 April 2009 silam di akun YouTube mereka.

Berikut, lirik lagu 1001 Arabian Nights lirik CH!PZ:

Oh, oh, yeah, oh, oh, yeah, oh

Oh, oh, yeah,

Oh, oh, yeah, oh, oh, yeah, oh

Oh, oh, yeah,

Come join this trip

Have you ever seen a world like this?

No shade, just sand

Through the stormy desert we will cross the land

Pharaoh's, cairo, pyramids, egypt,

Bombay, new delhi, open sesame!

1 - 0 - 0 - 1 nights, arabian nights

It's a journey of a lifetime

1 - 0 - 0 - 1 nights, arabian nights

Get ready for a magic carpet ride

Oh, oh, yeah, oh, oh, yeah, oh

Oh, oh, yeah, 1-0-0-1

Oh, oh, yeah, oh, oh, yeah, oh

Oh, oh, yeah,

We fly, through flames

Hear the creatures calling out your name

We have no fear

Fight the demons make 'm disappear

Heroes, vagabonds, city of secrets,

Land of mystery, open sesame!

1 - 0 - 0 - 1 nights, arabian nights

It's a journey of a lifetime

1 - 0 - 0 - 1 nights, arabian nights

Get ready for a magic carpet ride

Oh, oh, yeah, oh, oh, yeah, oh

Oh, oh, yeah, 1-0-0-1

Oh, oh, yeah, oh, oh, yeah, oh

Oh, oh, yeah,

Baca Juga: Peduli Pejuang Kanker, Donasi Rambut bersama Lifebuoy x MNC Peduli Tengah Berlangsung!

Oh, oh, yeah, Oh, oh, yeah, 1 - 0 - 0 - 1 1 - 0 - 0 - 1 nights, arabian nights It's a journey of a lifetime 1 - 0 - 0 - 1 nights, arabian nights Get ready for a magic carpet ride 1 - 0 - 0 - 1 nights, arabian nights It's a journey of a lifetime 1 - 0 - 0 - 1 nights, arabian nights Get ready for a magic carpet ride Get ready for a magic carpet ride