JAKARTA - Lagu Rungkad yang dibawakan Happy Asmara, berkolaborasi dengan The Saxobrothers, sukses menduduki posisi video musik terpopuler nomor 4 di YouTube pada Rabu (7/12/2022).

Penampilan live Happy Asmara dan The Saxobrothers membawakan tembang berbahasa Jawa itu terpantau telah disaksikan lebih dari 13 juta kali sejak sebulan diunggah di kanal YouTube RC Music

Lagu Rungkad yang diciptakan oleh Vicky Prasetyo ini menceritakan tentang seseorang yang terlalu mencinta kekasihnya. Ia rela melakukan apapun, namun tak sadar telah disakiti berulang kali

Berikut ini lirik dan chord gitar lagu Rungkad yang dipopulerkan Happy Asmara dan The Saxobrothers.

F G

Rungkad.. entek-entekan..

C Am

Kelangan kowe sing paling tak sayang..

Dm G C

Stop mencintaimu gawe aku ngelu..

Intro :

C Am F G

C Am F G C

C Dm

Mungkin.. aku terlalu cinta..

F G

Aku terlalu sayang nganti ..

C G

Ra kroso dilarani..

C Dm

Pancen.. ku akui kusalah..

F G

Terlalu percoyo mergo..

C

Mung nyawang rupo..

Am Dm

Saiki aku wis sadar..

F G

Terlalu goblok mencintaimu..

Reff :

F G

Rungkad.. entek-entekan..

C Am

Kelangan kowe sing paling tak sayang..

Dm G

Bondoku melayang tego tenan..

C

Tangis tangisan..

F G Rungkad.. entek entekan.. C -Bm A Tresno tulusku mung dinggo dolanan.. Dm G C Stop mencintaimu gawe aku ngelu.. Musik : Am G F Dm -G Am G F Dm Am Dm -Em F G Am Dm Saiki aku wis sadar.. F G Terlalu goblok mencintaimu.. Reff : F G Rungkad.. entek-entekan.. C Am Kelangan kowe sing paling tak sayang.. Dm G Bondoku melayang tego tenan.. C Tangis tangisan.. F G Rungkad.. entek entekan.. C -Bm A Tresno tulusku mung dinggo dolanan.. Dm G C Stop mencintaimu gawe aku ngelu.. F G Rungkad.. entek-entekan.. C Am Kelangan kowe sing paling tak sayang.. Dm G Bondoku melayang tego tenan.. C Tangis tangisan.. F G Rungkad.. entek entekan.. C -Bm A Tresno tulusku mung dinggo dolanan.. Dm G C A Stop mencintaimu gawe aku ngelu.. Dm G C A Stop mencintaimu gawe aku ngelu.. Dm G C Stop mencintaimu.. gawe loro untu.. Outro : C Am F G C Am F G C