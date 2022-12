JAKARTA - Tiara Andini baru saja merilis lagu terbarunya berjudul Usai. Dirilis pada 24 November, lagu Usai diciptakan oleh Andmesh Kamaleng.

Lagu Usai menceritakan tentang berakhirnya hubungan percintaan yang telah diukir bersama. Sepasang kekasih yang kehilangan satu sama lain.

Berikut lirik dan chord gitar lagu Usai dari Tiara Andini

Intro : C -G/B Am C -G/B Am Dm G.. C -G/B Am mungkin inilah waktunya.. C -G/B Am mungkin inilah saatnya.. Dm Em aku mengerti rasa sesal.. Dm G saat ada yang pergi menghilang.. C -G/B Am kau datang mengukir luka.. C -G/B Am yang sayang tuk dilupakan.. Dm Em kau pergi tanpa mengajarkan.. Dm G cara tuk merelakanmu.. Reff : C -G/B Am usai sudah semua cerita.. Dm G yang t'lah kita ukir berdua.. Em Am meninggalkan dirimu adalah Bb Am G hal terberat yang harus kujalani.. C -G/B Am aku memang kehilangan.. Dm Fm kamu yang sangat kucintai.. Em Am namun kau telah kehilangan.. Bb -Am G C aku yang sangat mencintaimu.. Gm C F -Em Dm ho uwo.. ku akan terus belajar.. Em Am tuk melupakan.. kamu.. Bb -Am G A yang begitu mudah melupakanku.. hoo.. Reff : (overtune) D -A/C# Bm usai sudah semua cerita.. Em A yang t'lah kita ukir berdua.. F#m Bm meninggalkan dirimu adalah C -Bm A hal terberat yang harus kujalani.. D -A/C# Bm aku memang kehilangan.. Em Gm kamu yang sangat kucintai.. F#m Bm namun kau telah kehilangan.. C -Bm A (D) aku yang sangat mencintaimu.. D -A/C# Bm-Bm (usai sudah semua cerita..) Em A A-G (yang t'lah kita ukir berdua..) F#m Bm meninggalkan dirimu adalah C -Bm A hal terberat yang harus kujalani.. D -A/C# Bm aku memang kehilangan.. Em Gm kamu yang sangat kucintai.. F#m Bm namun kau telah kehilangan.. C -Bm A Bm A aku yang sangat mencintaimu.. houho.. Em Gm (D) aku yang sangat mencin..ta..imu.. Outro : D -A/C# Bm D

