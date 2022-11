JAKARTA - Raissa Anggiani hadir menjadi salah satu solois wanita yang mendapatkan perhatian dari pendengar musik Tanah Air. Lagu Kau Rumahku dari Raissa berhasil membius hati pendengar.

Berikut lirik dan chord lagu Kau Rumahku dari Raissa Anggiani:

Capo di fret 1

Intro : C F

C

Bagaikan sungai yang

F

Tak punya malu

C

Mengalir meskipun

-Em F

Terancam surut, lalu

C F

Kakimu melangkah ke rumahku

C F

Setengah melirik mencoba rayu



F Em Dm

Apa yang kau inginkan

F Em G

Dari senyumku ya tuan?



Reff :

C Em

Gemar sekali kau lukiskan

F

Bintang untukku

C

Sungguh lihai tanganmu

-Em F

Menata kembali hati

-G

Yang hampir mati

Am G

Kan ku letakkan hangat

-Em F

Ditengah dekap kita

Am G F

Jangan biarkan ku pulang

Am G F

Kerumah yang bukan engkau

Int. C F

C F

Bicarakan tentang seisi dunia

C -Em F

Perlahan mendekat bisikan cinta

membuatku terlena

C F

Kedalam pesona sukma yang begitu indah



F Em Dm

Apa yang kau inginkan

F Em G

Dari senyumku ya tuan? hou

Reff :

C Em

Gemar sekali kau lukiskan

F

bintang untukku

C

Sungguh lihai tanganmu

-Em F

Menata kembali hati

-G

Yang hampir mati

Am G

Kan ku letakkan hangat

-Em F

Di tengah dekap kita

Am G F

Jangan biar..kanku pulang

Am G F -Em

kerumah yang bukan engkau

F -G Am G -Em

Jika mampu ku menjelajahi langit

F -G Am Bm

Kan ku.. petik pelangi tuk warnai harimu

-C F -Em Dm

Jangan khawatir masih ada aku

-Em F Em Dm

Jangan khawatir masih ada aku

.

Musik : C..F

F G Am C

F Em D# G# G

Reff :

C Em

Gemar sekali kau lukiskan

F

Bintang untukku

C

Sungguh lihai tanganmu

-Em F

Menata kembali hati

-G

Yang hampir mati



Am G

Kan ku letakkan hangat

-Em F

Di tengah dekap kita

Am G

Kan aku persilahkan

F

Kau menetap di sini

