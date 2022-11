JAKARTA - Lagu Semata Karenamu menjadi salah satu tembang populer yang kerap digunakan warganet di TikTok. Terdapat lebih dari 267.000 video TikTok yang menggunakan lagu itu sebagai sound.

Single tersebut diciptakan dan diproduseri sendiri oleh Mario G. Klau si pencipta lagu Tak Ingin Usai yang dipopulerkan Keisya Levronka. Sementara video klipnya dirilis di YouTube, pada 1 April 2022.

Semata Karenamu-Mario G Klau

Intro

C -Em F

Am G -Em F

C

Apalah arti cinya yang indah

G

Apalah arti cinta dan sayang

Am

Selalu terhalang masalah lama

F

Tentang rasa percaya

C

Hati yang kujaga selalu

G

Untuk dirimu yang mengeluh

Am G -Em

Tentang pribadi yang selalu salah

F

Dipandanganmu sayang

Dm Em

Tapi ku tetap t’rus melangkah

F

Karena ku tak mau berpisah

G

Hilangkan semua curiga

C -Em Dm

Yang membuat kita t’rus berjarak

Em

Percayalah pada diriku

F

Ku kan selalu menjagamu

G

Hingga akhir hidupku

Reff

C G

Malam bantu aku tuk luluhkan dia

Am G

Bintang bantu aku tuk tenangkan dia

-Em F Em

Dari rasa cemburu dari rasa curiga

Dm G

Karena hati ini kusimpan hanya untukmu

C G

Tenangkan dirimu kau terlalu jauh

Am G

Sebenarnya aku tak seburuk itu

-Em F Em

Semua perjuanganku dibelakang dirimu

Am Dm G C

Semata karna ku tak mampu hidup tanpamu

Int

C F C F -G

Dm Em

Houwo.. Tapi ku tetap t’rus melangkah

F

Karena ku tak mau berpisah

Am

Hilangkan semua curiga

G -Em Dm

Yang membuat kita t’rus berjarak

Em

Percayalah pada diriku

F

Ku kan selalu menjagamu

G

Hooooo

Musik

Dm Em F G

Uwo… Uuuu…

Reff

C G

Malam bantu aku tuk luluhkan dia

Am G

Bintang bantu aku tuk tenangkan dia

-Em F Em

Dari rasa cemburu dari rasa curiga

Am C Am G

Karena hati ini kusimpan hanya untukmu

C G

(Tenangkan dirimu kau terlalu jauh)

-E Am G

(Sebenarnya aku tak seburuk itu)

-Em F Em

Semua perjuanganku dibelakang dirimu

Am Dm G C

Semata karna ku tak mampu hidup tanpamu

Am Dm G C

Semata karna ku tak mampu hidup tanpamu*

