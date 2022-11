SEOUL - Drama Korea Summer Strike atau I Don't Want To Do Anything merilis original soundtrack part 2 yang berjudul 'Summer Night', pada Selasa (22/11/2022), pukul 18.00 KST atau 16.00 WIB. Diketahui, lagu 'Summer Night' dinyanyikan oleh THE BOYZ.

Lirik Lagu Summer Night - THE BOYZ, OST Drama Summer Strike

Nan neujeun bamedo jamdeulji moshae

Kkuryeo haessdeon kkumeun dasi tto naeillo

Maeum gipeun gose gamchwodun bimil

Modu jamdeun sai kkeonaeeo bomyeon

Ulji anhgiro han neowaui yaksok

Mianhae oneuldo nan jikiji moshaesseo

Ajik himdeuljiman dallajiryeo hae

Mideojwo boyeojulge naeilbuteon misoman

Jiuryeo haessdeon (jiuryeo haessdeon)

Nae eoduun gwageoga

Nega issneun oneullo nal ikkeureo jwosseumeul

Meomchugo sipeun (meomchugo sipeun)

Beogeoun oneuri (beogeoun oneuri)

Kkumkkwoon naeirui sijagiraneun geoseul

Ijen algesseo

Chamji anhgiro han namanui dajim

Mianhae yeojeonhi nan muneojigon hae

Ajik himdeuljiman dallajilge

Mideojwo boyeojulge dangdanghan nae moseup

Jiuryeo haessdeon (jiuryeo haessdeon)

Nae eoduun gwageoga

Nega issneun oneullo nal ikkeureo jwosseumeul

Meomchugo sipeun (meomchugo sipeun)

Beogeoun oneuri (beogeoun oneuri)

Kkumkkwoon naeirui sijagiraneun geoseul

Neowa hamkkehal

I yeoreumbam

Kkeutnaji anheul

Uri yaegi (uri yaegi)

Neowa hamkkehal

I yeoreumbam (i yeoreumbam)

Kkeutnaji anheul (kkeutnaji anheul)

Jiuryeo haessdeon nae eoduun gwageoga

Nega issneun oneullo nal ikkeureo jwosseumeul

(Nega issneun oneullo nal ikkeureo jwosseumeul)

Meomchugo sipeun beogeoun oneuri

(Meomchugo sipeun beogeoun oneuri)

Kkumkkwoon naeirui sijagiraneun geoseul

Ijen algesseo

Baca Juga: Saatnya Anak Muda Bangkit Bersama untuk Indonesia bersama Astra

Lirik Lagu Summer Night - THE BOYZ, Terjemahan Bahasa Indonesia Aku tidak bisa tidur bahkan sampai larut malam

Mimpi yang saya impikan kembali ke hari esok

Sebuah rahasia yang tersembunyi jauh di dalam hatimu

Keluarkan saat semua orang tertidur Sebuah janji yang aku buat denganmu untuk tidak menangis

Maaf aku tidak bisa melindungimu hari ini

Masih sulit, tapi aku mencoba untuk berubah

Percayalah, aku akan menunjukkanmu senyuman mulai besok BACA JUGA:Kronologi Lee Seung Gi 18 Tahun Tak Dibayar Agensi hingga Terungkap dari Pesan Salah Kirim Aku mencoba untuk menghapus (aku mencoba untuk menghapus)

masa laluku yang kelam

bahwa kau membawaku ke tempat kau hari ini

aku ingin berhenti (aku ingin berhenti)

Hari yang berat (hari yang berat)

Bahwa mimpi hari esok adalah permulaan

sekarang saya tahu Janjiku sendiri untuk tidak bertahan

Maaf aku masih berantakan

Ini masih sulit, tapi aku akan berubah

Percayalah, saya akan menunjukkan diriku yang percaya diri Aku mencoba untuk menghapus (aku mencoba untuk menghapus)

Masa laluku yang kelam

Bahwa kau membawaku ke tempat kau hari ini

Aku ingin berhenti (aku ingin berhenti)

Hari yang berat (hari yang berat)

Bahwa mimpi hari esok adalah permulaan



Bersamamu

Malam musim panas ini

Tak pernah berakhir

Kita bicara (kita bicara) Bersamamu

Malam musim panas ini (malam musim panas ini)

Itu tidak akan berakhir (Itu tidak akan berakhir)

Masa lalu kelamku yang coba kuhapus

Bahwa kau membawaku ke tempat kau hari ini

(Anda membawa aku ke tempat kau berada hari ini)

Hari yang sulit ini aku ingin berhenti

(Hari yang sulit ini aku ingin berhenti)

Bahwa mimpi hari esok adalah permulaan

Sekarang aku tahu