JAKARTA - Lagu 'Care Bebek' milik JegegBulan kini sedang digandrungi setelah viral di media sosial, khususnya TikTok.

Bahkan, penggalan lirik dari lagu tersebut sering menjadi backsound di video-video FYP.

BACA JUGA:Lirik Lagu dan Chord Gitar Satu Rasa dari Sahara

Lagu 'Care Bebek' - JegegBulan

Em

Ngude beli liu munyi

(Care bebek kwek kwek kwek kwek)

Am

Liu munyi ngobral janji

(Wa wa wa wa we we we we)

D

Jungklang jungkling mencintai

D

Ngude beli mengingkari

Em

Aduh sakit hati ini

(Menangis setiap hari)

Em

Ngude beli liu munyi

(Care bebek kwek kwek kwek kwek)

Am

Liu munyi ngobral janji

(Wa wa wa wa we we we we)

D

Jungklang jungkling mencintai

D

Ngude beli mengingkari

Em

Aduh sakit hati ini

(Menangis setiap hari)

Am

Jujur tiang beli

Em

Aku masih sangat mencintaimu

Am

Jangan lagi beli

D Bm

Menyakiti hati dan ingkar janji

Am

Care bebek kwek kwek kwek kwek

Em

Liu munyi wa wa we we

Bm Em

Tapi beli mengingkari janji

Am

Care bebek kwek kwek kwek kwek

Em

Liu munyi wa wa we we

Bm Em

Tapi beli mengingkari janji

Am Em

Ku tak bisa lagi, ku tak mau lagi

Am Em

Dicintai beli, tapi diingkari

Em

Ngude beli liu munyi

(Care bebek kwek kwek kwek kwek)

Am

Liu munyi ngobral janji

(Wa wa wa wa we we we we)

D

Jungklang jungkling mencintai

D

Ngude beli mengingkari

Em

Aduh sakit hati ini

Am

Jujur tiang beli

Em

Aku masih sangat mencintaimu

Am

Jangan lagi beli

D Bm

Menyakiti hati dan ingkar janji

Em

Mekelo kelo beli saja liunan munyi

Care bebek kuak kuek jeg ngumig pedidi

Munyi kene munyi keto ngobral janji-janji

Tapi beli ne selalu saja mengingkari

Em

Aku tak bisa hidup seperti ini

Aku tak mau cinta dihianati

Em

Aku tak bisa hidup seperti ini

Em D Bm

Ngajak beli ne liunan munyi

Baca Juga: Universitas Pertamina Tembus Top 60 Webometrics Perguruan Tinggi Swasta

(CLO)