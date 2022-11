JAKARTA - Kuburan Band merilis Lupa-Lupa Ingat, pada awal tahun 2001. Dengan lirik jenaka dan musik yang unik, lagu tersebut berhasil melambungkan nama band tersebut dan menjadi salah satu tembang terpopuler kala itu.

Lupa-Lupa Ingat - Kuburan Band

C G

Leee mari mari rame rame kita kumpul tapi gak kebo

G C

Leee bukan nyanyi tulo tulo mari kita nyanyi yo

Intro

C

C G

Lupa lupa lupa lupa lupa lagi syairnya

G C

Lupa lupa lupa lupa lupa lagi syairnya

C G

Ingat ingat ingat ingat cuma ingat kuncinya

G C F G

Ingat aku ingat ingat cuma ingat kuncinya

Chorus

C Am Dm G

C A minor D minor ke G ke

C Am Dm G

C lagi A minor D minor ke G ke

C Am Dm G

C lagi A minor D minor ke G ke

C

C lagi

Intro

C

C Am Dm G

C A minor D minor Ke G ke

C Am Dm G

C lagi A minor Demi moore kece

C Am Dm G

Ke C lagi A minor D minor ke G

C Am Dm G

Ke C lagi A minor D minor ke G

C Am Dm G

Ke C lagi A minor D minor Ke G

C Am Dm G

Ke C lagi A minor D minor ke G

C

ke C lagi

Nah abis dari C kita kemana nih

C

Sudahlah kita ke C lagi saja (ke C lagi)

Jangan pusing-pusing

C

Tau nih kayaknya ke C lagi aja (ke C lagi)

Jangan ngikutin teruslah

C

Berantakan ini yang dapet (ke C lagi)

Ey yang benar sudahlah ganti ini

Cm

Ke C lagi ke c lagi (ke C minoor)*

BACA JUGA: Lirik Lagu dan Chord Gitar Putus Tapi Cinta, Single Baru Andmesh

BACA JUGA: Gisella Anastasia Resmi Go Public dengan Pengusaha Tampan Rino Soedarjo

Baca Juga: Taco Bell Indonesia Resmi Buka Gerai ke-6 di Paramount Gading Serpong

(SIS)