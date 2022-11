JAKARTA - Andmesh Kamaleng resmi merilis single Putus Tapi Cinta, pada 28 Oktober 2022. Lagu tersebut berkisah tentang hubungan sepasang kekasih yang sudah tak lagi bersama. Meski putus, namun sebenarnya mereka masih memendam rasa cinta satu sama lain.

Putus Tapi Cinta-Andmesh Kamaleng

G C

Semua cerita. Cerita indah

Em D

Tentang hubungan kita berdua

Em C

Yang lama telah usai hilang begitu saja

Am Cm D

Walaupun sebenarnya masih ada rasa

G C

Hati tak tega melihat wajahnya

Em D

Mencoba sembunyikan luka dengan senyuman

Bm C

Ketika kukatakan padanya, tak ingin lagi tuk bersamanya

Am D

Dan ternyata penyesalan pun datang

G D Em

Aku bodoh telah meninggalkanmu

D C G Am D

Melepaskanmu dengan alasan ku bosan

G D Em

Memang putus cinta itu biasa

D C Bm Am D C

Yang tak biasa itu putus tapi masih cinta

D G C

Aku mencoba mencari dirinya

Em D

Berharap ku bisa kembali dengannya

Bm C

Namun apa daya tak bisa apa-apa

Am F D

Kini dia telah bahagia bersama yang lain

G D Em

Aku bodoh telah meninggalkanmu

D C G Am D

Melepaskanmu dengan alasan ku bosan

G D Em

Memang putus cinta itu biasa

D C Bm Am D G

Yang tak biasa itu putus tapi masih cinta

D C D G

Seandainya masih ada harapan

C Am F D G- D - Em - D

Tuk bisa bersama denganmu lagi

D C Bm Bb Am B C D

Aku bodoh bodoh bodoh putus tapi cinta

C Am F D G - D - Em - D

Tuk bisa bersama denganmu lagi

D C Bm Bb Am B C D

Aku bodoh bodoh bodoh putus tapi cinta

G D Em

Aku bodoh telah meninggalkanmu

D C Bm

Melepaskanmu melepasmu tinggalkan mu

Am D

Karena bosan (Dengan alasan ku bosan)

G D Bm Em Dm

Memang putus cinta itu biasa

C Bm Am D G F# Em D C Bm

Yang tak biasa itu putus tapi masih cinta

Am D G C G

Putus tapi masih cinta*

