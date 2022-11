JAKARTA - Lagu Tiara pertama kali dirilis band rock asal Malaysia, pada 1991. Lagu itu diciptakan oleh M. Nasir dan diproduksi oleh Luncai Emas Sdn Bhd. Kini lagu tersebut kembali populer karena dicover banyak orang, termasuk penyanyi cilik Farel Prayoga. 

Tiara-Band Kriss

Intro

Am E Am E

Am G Dm Am

F E Am

Am

Tiara, menggamit kenangan

E

Zaman persekolahan

E

Tiara, ku mimpi kita bersanding

Am

Atas kayangan

A A7 Dm

Seakan bisa kusentuh peristiwa semalam

Am E

Di malam pesta engkau bisikkan

F E

Kata azimat di telinga

Am

Kita terpaksa berpisah

E

Untuk mencari arah

E

Kita dipukul ombak hidup

Am

Alam yang nyata

A A7 Dm

Engkau jauh meniti puncak menara gading

Am E

Yang menjanjikan hidup sempurna

F G

Tapi aku hanya tunduk ke bumi

Am

Hidup tertekan

Reff 

A A7 Dm 

Jika kau bertemu aku begini 

F 

Berlumpur tubuh dan keringat 

E 

Membasah bumi 

Am Dm 

Di penjara terkurung terhukum 

G C 

Hanya bertemankan sepi

Dm Am 

Bisakah kau menghargai 

F G Am 

Cintaku yang suci ini 

Dm Am 

Oh Tiara, pedihnya 

E Am A 

Dapatkah kau merasakan