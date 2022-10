JAKARTA - Lagu Manuk Dadali merupakan salah satu tembang daerah populer asal Jawa Barat yang diciptakan oleh Sambas Mangundikarta. Lagu ini pertama kali diperkenal di era ‘60-an dan langsung menuai popularitas.

Lagu Manuk Dadali bercerita tentang keperkasaan Burung Garuda sebagai simbol negara Indonesia yang disegani negara lain. Lagu ini juga menceritakan kerukunan dan kesatuan masyarakat dalam hidup berdampingan.

Berikut detail lirik lagu dan chord gitar lagu ini yang sempat dinyanyikan kembali oleh pedangdut berdarah Sunda, Lesti Kejora.

Manuk Dadali - Lesti Kejora

Intro

C G F F G C

C C C F

C C G C

C

C

Mesat ngapung luhur

C

Jauh di awang-awang

C

Meberkeun jang-jangna

F

Bangun taya karingrang

C

Kukuna ranggoas

F

Reujeung pamatukna ngeluk

C

Ngapak mega bari

G C

Heberna tarik nyuruwuk

C

Saha anu bisa

C

Nyusul kana tandangna

C

Gandang jeung pertentang

F

Taya bandingan nana

C F

Dipilkagimir dipilkaserah ku sasama

C G C

Taya karempan kasieun leber wawanena

Reff

F

Manuk dadali manuk panggagah na

C

Perlambang sakti Indonesia Jaya

F

Manuk dadali pangkakongcarana

D G C

Resep ngahiji rukun sakabehna

C

Hirup sauyunan tara pahiri-hiri

C F

Silih pikanyaah teu inggis bela pati

C F

Manuk dadali ngandung siloka sinatria

C G C

Keur sukamma bangsa di nagara Indonesia

Musik

C F C G

C F G G C

C C C F

C C G C

C

C

Mesat ngapung luhur

C

Jauh diawang-awang

C

Meberkeun jang-jangna

F

Bangun taya karingrang

C

Kukuna ranggoas

F

Reujeung pamatukna ngeluk

C

Ngapak mega bari

G C

Heberna tarik nyuruwuk

C

Saha anu bisa

C

Nyusul kana tandangna

C

Gandang jeung pertentang

F

Taya bandingan nana

C F

Dipikagimir dipikaserab ku sasama

C G C

Taya karempan kasien leber wawanena

Reff

F

Manuk dadali manuk panggagah na

C

Perlambang sakti Indonesia Jaya

F

Manuk dadali pangkakongcarana

D G C

Resep ngahiji rukun sakabehna

C

Hirup sauyunan tara pahiri-hiri

C F

Silih pikanyaah teu inggis bela pati

C F

Manuk dadali ngandung siloka sinatria

C G C

Keur sukamma bangsa di nagara Indonesia

Reff

F

Manuk dadali manuk panggagah na

C

Perlambang sakti Indonesia Jaya

F

Manuk dadali pangkakongcarana

D G C

Resep ngahiji rukun sakabehna

C

Hirup sauyunan tara pahiri-hiri

C F

Silih pikanyaah teu inggis bela pati

C F

Manuk dadali ngandung siloka sinatria

C G C

Keur sukamma bangsa di nagara Indonesia

Outro

C*

BACA JUGA: Lirik Lagu dan Chord Gitar Tutur Batin dari Yura Yunita

BACA JUGA: Diperiksa Imbas Prank KDRT, Baim Wong Tertawa Lepas

(SIS)