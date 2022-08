JAKARTA - Lagu As It Was merupakan single pertama dari album solo ketiga Harry Styles, ‘Harry’s House’. Judul album itu terinspirasi dari lagu Joni Mitchell, Harry’s House/Centerpiece yang dirilis pada 1975.

Lagu tersebut dirilis pada 31 Maret 2022 dan berhasil menguasai chart Hot 100 Billboard selama 10 pekan. Berikut adalah lirik lagu dan chord gitar, sekaligus terjemahan lagu As It Was dari Harry Styles.

As It Was - Harry Styles

[Intro]

N.C. Am D G

Come on Harry, we wanna say Goodnight to you

(Ayo Harry, kami ingin mengucapkan selamat malam padamu)

[Verse 1]

C

Holdin' me back

(Peluk aku kembali)

Am

Gravity's holdin' me back

(Gravitasi memelukku kembali)

D

I want you to hold out the palm of your hand

(Aku ingin kau mengulurkan tanganmu)

G

Why don't we leave it at that?

(Kenapa tidak kita biarkan begitu saja?)

C

Nothin' to say

(Tak ada yang bisa dikatakan)

Am

When everything gets in the way

(Ketika semua menghalangi)

D

Seems you cannot be replaced

(Seperti kau tak bisa terganti)

G

And I'm the one who will stay

(Dan aku satu-satunya orang yang bertahan)

[Chorus]

C Am D

In this world, it's just us

(Di dunia ini hanya ada kita)

G C

You know it's not the same as it was

(Kau tahu semua tak lagi sama seperti dulu)

Am D

In this world, it's just us

(Di dunia ini hanya ada kita)

G C

You know it's not the same as it was

(Kau tahu semua tak lagi sama seperti dulu)

Am D

As it was, as it was

(Seperti dulu seperti dulu)

G

You know it's not the same

(Kau tahu itu tak lagi sama)

[Verse 2]

C

Answer the phone

(Menjawab telepon)

Am

Harry, you're no good alone

(Harry, kau tak sebaiknya sendiri)

D

Why are you sitting at home on the floor?

(Kenapa kau duduk sendiri di lantai?)

G

What kinda pills are you on?

(Obat apa yang kau tenggak?)

C

Ringin' the bell

(Membunyikan bel)

Am

And nobody's coming to help

(Namun tak ada orang datang menolong)

D

Your daddy lives by himself

(Ayahmu sibuk dengan dirinya sendiri)

G

He just wants to know that you're well

(Dia hanya ingin mendengar bahwa kau baik-baik saja)

[Chorus] C Am D In this world, it's just us (Di dunia ini hanya ada kita saja) G C You know it's not the same as it was (Kau tahu semua tak lagi sama) Am D In this world, it's just us (Di dunia ini hanya kita) G C You know it's not the same as it was (Kau tahu semua tak lagi sama seperti dulu) Am D As it was, as it was (Seperti dulu seperti dulu) G You know it's not the same [Bridge] C Go home, get ahead, light-speed internet (Pulang, bangkitlah seperti kecepatan internet) Am I don't wanna talk about the way that it was (Aku tak mau membahas yang telah lalu) D Leave America, two kids, follow her (Meninggalkan Amerika dengan dua anak mengikuti dia) G I don't wanna talk about who's doin' it first (Aku tak mau membahas tentang siapa yang memulai duluan) [Outro] Am D (Hey!) G As it was (Seperti dulu) C Am You know it's not the same as it was (Kau tahu semua tak lagi sama seperti dulu) D G As it was, as it was (Seperti dulu seperti dulu)*