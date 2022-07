JAKARTA - Tulus merilis lagu Remedi pada 3 Maret 2022. Hingga saat ini, video lagu tersebut telah ditonton sebanyak 2,7 juta di YouTube.

Remedi bercerita tentang kesempatan kedua dalam hidup seseorang. Berikut lirik lagu dan chord gitar Remedi - Tulus:

Intro

D A C#m F#m

D A C#m F#m

Bait 1

D A D A

Bila ini kesempatan kamu

D A D A

Remedi yang mungkin tak terulang

D A D A

Kesempatan tuk terang hidupmu

D A Dm A

Aku tak akan menghalangimu

D A

Aku tak mau

Reff

D C#m F#m7

Aku rasakan yakinmu dilawan ragu

E D A

Tapi, sampai kapa.....n

C#m

Kamu menahan-nahan

F#m7 E

Bila pergi itu solusi

D A

Tuk kejar mimpimu

Am

Tuk kejar perlumu

C# F#m7 E

Tuk kejar maumu

D A

Untuk kejar mimpimu

C#m

Kejar perlumu

F#m7 F#m

Kejar maumu

Bait 2

D A D A

Pasti sedih menghalang legaku

D A Bm A

Melepasmu berawan pandangku

D A D A

Sendu mengingat pipi merahmu

D A Bm A

Dan semua baik manis kenangmu

Bm A

Kuharus mampu

Reff

D A C#m F#m7

Aku rasaka...n yakinmu dilawan ragu

F#m D A

Tapi, sampai kapa.....n

C#m

Kamu menahan-nahan

F#m7 E F#

Bila pergi itu solusi

D A

Tuk kejar mimpimu

C#m

Tuk kejar perlumu

F#m7 E

Tuk kejar maumu hmm

D A

Untuk kejar mimpimu

C#m

Kejar perlumu

F#m7

Kejar maumu

Bait 3

D A D A

Kita jaga tak terputus kata

D A Bm A

Segala mungkin lagi bersama

D A D A

Bila sudah begitu jalannya

D A Bm A

Semoga sedih ini sementara

Bm A

Sementara

Bm A

Temu lagi

Musik

Bm A

D A C#m7 F#m

Oh oh oh oh

D A C#m7 F#m7 F#m

Oh oh oh oh

F#m D

Oh Sedih ini Oh

A C#m7

Sedihnya sementara Oh

F#m7

Bertemu lagi kita

D

Oh Sedih ku Oh

A C#m

Sedihmu sementara Oh

(ATP)