LAGU milik Ianmotshane berjudul Maybe My Soulmate Died belakangan menjadi populer dikalangan masyarakat. Lagu yang menceritakan tentang rasa putus asa sebelum bertemu dengan belahan jiwa itu bahkan cukup hits di platform TikTok.

Banyak masyarakat menggunakan lagu tersebut hingga menjadi FYP. Bahkan liriknya yang mendalam kerap dijadikan parodi oleh masyarakat.

Berikut, lirik lagu dan terjemahan lagu Maybe My Soulmate Died:

I never got your number

(Saya tidak pernah mendapatkan nomor Anda)

Am I reading into your smile

(Apakah saya membaca senyum Anda)

Or am I reading between your lips?

(Atau apakah saya membaca di antara bibir Anda?)

Was that a spark, am I imagining this?

(Apakah itu percikan, apakah saya membayangkan ini?)

.

[Pre-Chorus]

Maybe you got somewhere to be

(Mungkin Anda punya tempat untuk menjadi)

And I'm afraid of what the answer will be

(Dan saya takut apa jawabannya)

So instead, I watch you leave

(Jadi sebagai gantinya, saya melihat Anda pergi)

 .

[Chorus]

Maybe my soulmate died, I don't know, maybe I don't have a soul

(Mungkin belahan jiwaku mati, aku tidak tahu, mungkin aku tidak punya jiwa)

What if I saw you on the train last night and I just walked on by?

(di kereta tadi malam dan saya baru saja berjalan?)

What if I never let you in? And now you're with somebody who did

(Bagaimana jika saya melihat Anda membiarkan Anda masuk? Dan sekarang Anda bersama seseorang yang melakukannya)

All of this miscommunication, indecisiveness, be patient

(Semua miskomunikasi ini, keraguan, bersabarlah)

.

[Verse 2]

Not the type to take a risk

(Bukan jenis yang mengambil risiko)

But now I'm worried I'll regret this

(Tapi sekarang saya khawatir saya akan menyesali ini)

It's a fear of rejection

(Itu ketakutan akan penolakan)

It's a hope for redemption

(Ini adalah harapan untuk penebusan)

.

[Pre-Chorus]

Maybe you got somewhere to be

(Mungkin Anda punya tempat untuk menjadi)

And I'm afraid of what the answer will be

(Dan saya takut apa jawabannya)

Instead, I watch you leave(

Sebaliknya, saya melihat Anda pergi)

.

[Chorus]

Maybe my soulmate died, I don't know, maybe I don't have a soul

(Mungkin belahan jiwaku mati, aku tidak tahu, mungkin aku tidak punya jiwa)

What if I saw you on the train last night and I just walked on by?

(di kereta tadi malam dan saya baru saja berjalan?)

What if I never let you in? And now you're with somebody who did

(Bagaimana jika saya melihat Anda membiarkan Anda masuk? Dan sekarang Anda bersama seseorang yang melakukannya)

All of this miscommunication, indecisiveness, be patient

(Semua miskomunikasi ini, keraguan, bersabarlah)

.

[Bridge]

Always second-guessing

(Selalu menebak-nebak)

Always second-guessing, Maybe my soulmate died

(Selalu menebak-nebak (Mungkin belahan jiwaku mati))

Always second-guessing

(Selalu menebak-nebak)

Always second-guessing

(Selalu menebak-nebak)

[Chorus]

Maybe my soulmate died, I don't know, maybe I don't have a soul

(Mungkin belahan jiwaku mati, aku tidak tahu, mungkin aku tidak punya jiwa)

