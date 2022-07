JAKARTA - Sheila On 7 merilis lagu yang berjudul Seberapa Pantas pada 2002. Lagu ini masuk dalam album 07 Des.Â

Seberapa Pantas menjadi salah satu lagu andalan band tersebut. Berikut lirik lagu dan chord gitar Seberapa Pantas - Sheila On 7:

BACA JUGA:Lagu Terpopuler Sheila On 7 Sepanjang Masa

Intro: C

C Em

Seberapa pantaskah kau untuk ku tunggu

Am Em

Cukup indahkah dirimu untuk selalu ku nantikan

Dm Em

Mampukah kau hadir dalam setiap mimpi burukku

Dm Bb C

Mampukah kita bertahan disaat kita jauh

C Em

Seberapa hebat kau untuk ku banggakan

Am Em

Cukup tangguhkah dirimu untuk slalu ku andalkan

Dm Em

Mampukah kau bertahan dengan hidupku yang malang

Dm Bb C

Sanggupkah kau meyakinkan disaat aku bimbang

Reff:

F

Celakanya hanya kaulah yang benar-benar aku tunggu

Em

Hanya kaulah yang benar-benar memahamiku

Dm Am

Kau pergi dan hilang kemanapun kau suka

F

Celakanya hany kaulah yang pantas untuk ku banggakan

Em

Hanya kaulah yang sanggup untuk aku andalkan

Dm Am

Diantara pedih aku selalu menantimu

C Em

Seberapa hebat kau untuk ku banggakan

Am Em

Cukup tangguhkah dirimu untuk slalu ku andalkan

Dm Em

Mampukah kau bertahan dengan hidupku yang malang

Dm Bb C

Sanggupkah kau meyakinkan disaat aku bimbang

Musik: Am

Am C D Am F E Dm Am

F Bb F Bb

F Bb

Mungkin kini kau telah menghilang tanpa jejak

F Bb

Mengubur semua indah kenangan

F Bb

Tapi aku selalu menunggumu disini

Gm C

Bila saja kau berubah pikiran

Am F G

Hoooooo......he......he......

(ATP)