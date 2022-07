JAKARTA - Coldplay merilis lagu Beautiful World sekitar 14 tahun lalu. Lagu ini masuk dalam album Don’t Panic.

Berikut Lirik Lagu Dan Chord Gitar Beautiful World - Coldplay:

[Verse]

Am C

Bones, sinking like stones

Fmaj7

All that we fall for

Am C

Homes places we've grown

Fmaj7

All of us are done for

[Chorus]

Dm Fmaj7 Dm

And we live in a beautiful world (yeah we do yeah we do)

Fmaj7

We live in a beautiful world

[Verse]

Am C

Bones, sinking like stones

Fmaj7

All that we fall for

Am C

Homes, places we've grown

Fmaj7

All of us are done for

[Chorus]

Dm Fmaj7 Dm

And we live in a beautiful world (yeah we do yeah we do)

Fmaj7

We live in a beautiful world

[Instrumental]

Am C Fmaj7

Oh all that I know is nothing here to run from

Am C Fmaj7

Cause yeah everybody here got's somebody to lean on

