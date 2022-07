SATU Hari di Bulan Juni merupakan lagu yang dipopulerkan oleh Tulus. Lagu tersebut bahkan ada dalam album keduanya bertajuk Gajah, yang rilis pada 2014 lalu.

Kini, lagu Satu Hari di Bulan Juni mendadak menjadi viral di aplikasi TikTok. Bahkan, lagu tersebut sudah digunakan oleh lebih dari 12 ribu orang di TikTok.

Berikut, lirik lagu dan chord gitar Satu Hari di Bulan Juni - Tulus:

Intro C/Am/F/G/ 2times

C Am F G C Am F G

Kita tak perlu terlalu banyak uang

C Am F G C Am F G

Kita bahagia meski tak kemana-mana

C Am F G C Am F G

Kamu cantik (cantik) meski tanpa bedak (tanpa bedak)

C Am F G C F C C7

Rasakan ini senang di dadaku memilikimu (memilikimu)

F C F C

* Peluk aku, merdu ku dengar debar jantungmu

D7 G F Em Dm

Oh tenang sayang semua kan baik-baik saja

G# Fm C# D# Etc... C Am F G

Kamu cantik (cantik) meski tanpa bedak (tanpa bedak)

C Am F G C F C C7

Rasakan ini senang di dadaku memilikimu (memilikimu)

repeat *

C Am F D#

Oh kita kan baik-baik saja

G# Fm C# D#

Kita kan baik-baik saja

G# Fm C# D#

Kita kan baik-baik saja

(van)