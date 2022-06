JAKARTA - Fahmi Shahab merilis lagu Kopi Dangdut pada tahun 2017. Lagu yang sempat viral ini memang banyak mendapat perhatian penikmat musik.

Lagu ini mengisahkan dangdut yang membuat jiwa dan semangat muda seseorang muncul kembali. Berikut Lirik Lagu Dan Chord Gitar Kopi Dangdut - Fahmi Shahab:

Intro: Am Am Bb Am Am Em G F Am Am E

Am

Kala kupandang kerlip bintang nan jauh disana

Dm

Sayup kudengar melodi cinta yang menggema

Am

Terasa kembali gelora jiwa mudaku

E

Karena tersentuh alunan lagu

Am G Am

Semerdu kopi dangdut

(*)

Am

Api asmara yang dahulu pernah membara

Dm

Semakin hangat bagai ciuman yang pertama

Am

Detak jantungku seakan ikut irama

E

Karena terlena oleh pesona

Am-AM G-Am E

Alunan kopi......dangdut

Dm C

Irama kopi dangdut yang ceria

Dm C

Menyengat hati menjadi gairah

B E Am E

Membuat aku lupa akan cintaku yang telah lalu

Kembali ke (*)

Intro:

Am Dm Am E

Am Am G Am E

Dm C

Irama kopi dangdut yang ceria

Dm C

Menyengat hati menjadu gairah

B E Am E

Membuat aku lupa akan cintaku yang telah lalu

Am E

Karna terlena oleh pesona

Am G Am

Alunan kopi dangdut

Am E

Karna terlena oleh pesona

Am G Am

Alunan kopi dangdut

(ATP)