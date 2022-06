JAKARTA - Berikut lirik lagu dan chord gitar Mimpi Tentang Dia yang dipopulerkan oleh penyanyi pendatang baru, Petrus Canisius Hanar Mahendra alias Mahen yang dirilis pada tahun 2022 ini.

Video lirik lagu tersebut diunggah pertama kalinya di kanal YouTube Indo Semar Sakti. Sejak dibagikan, telah disaksikan secara streaming oleh 300 ribu lebih orang. Adapun lirik lagu 'Mimpi Tentang Dia' ini ditulis oleh Okar Iskandar.

Lirik Lagu dan Chord Gitar Mimpi Tentang Dia yang Dipopulerkan Mahen:

[Intro]

C F G

Am G F G

[Verse]

C G F G

Kapan lagi kau ada disini

C G F G

Menemani di setiap sepi

Am Em F G

Ini aku sedang merindu

Am Em F G

Rindu tentang kamu

[Chorus]

C G/B Am G

Malam tolonglah mimpikan tentang dia

F Em Dm G

Agar ku bisa lihat senyumannnya

C G/B Am G -Em

Malam tolonglah bantu ku caranya

F Em Dm G G

Sampaikan angina bawakan dia ke arahku

[Int]

C G F E -E7

C D G E -E7

Am Em F G

Ini aku sedang merindu

Am G F G

Rindu tentang kamu woo wo

[Chorus]

C G/B Am G

Malam tolonglah mimpikan tentang dia

F Em Dm G

Agar ku bisa lihat senyumannya

C G/B Am G -Em

Malam tolonglah bantu ku caranya

F Em Dm G C

Sampaikan angina bawakan dia ke arahku

F Em

Segera ku tutup mata

Dm G C Dm-Em

Sebelum fajar menyapa

F Em Am

Karena sebenarnya aku

Ingin lama mimpikannya

[Chorus]

C G/B Am G

Malam tolonglah mimpikan tentang dia

F Em Dm G

Agar ku bisa lihat senyumannya

C G/B Am G -Em

Malam tolonglah bantu ku caranya

F Em Dm G C

Sampaikan angina bawakan dia ke arahku

G/B Am G

Woo ho oooo

F Em A# G

Agar ku bisa lihat senyumannya

C G/B Am Gm -C

Malam tolonglah bantu ku caranya

F Em Dm G Am

Sampaikan angina bawakan dia ke arahku

G F Em Dm Em

Hooho jika tak bersama

F g c

Jangan buat aku berharap

(FLO)