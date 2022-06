JAKARTA - Rizky Febian merilis lagu berjudul Ragu pada 13 Desember 2018. Lagu ini memiliki makna tentang meyakinkan kekasih akan keraguan perasaan pasangannya.

Lirik Ragu ditulis oleh Rudi Pohang, Rizky Febian dan Willy Dean. Video clip lagu tersebut sudah diunggah di Youtube 3 tahun lalu. Penontonnya sudah mencapai 29 juta.

Berikut, lirik lagu dan chord gitar Ragu - Rizky Febian:

[Intro]

F G C G-C

F - E - Am -

F G

Kau bertanya

Am G

Dengan rasa ragu

F

Seberapa besar

G Dm G

Cintaku padamu

F G

Akan selalu kujawab

Am G

Semua keraguanmu

F

Kan kubuktikan

G Dm G

Semuanya padamu

F -G

Tak perlu kau ragu lagi

Am -G

Cukup jalani dan rasakan

F D E

Ohhh.oh my lady

[Reff]

Dm G C

Cukup kau disampingku

F Dm

Sempurnakan langkahku

E A

Tuk menyusuri waktu

Dm G C

Cukup kau disampingku

F Dm

Berjalan bersamaku

E Am

Pastikan kau bahagia

F G

Kau bertanya

Am G

Dengan rasa ragu

F

Seberapa besar

G Dm G

Cintaku padamu

F G

Akan selalu kujawab

Am G

Semua keraguanmu

F

Kan kubuktikan

G Dm G

Semuanya padamu

F -G

Oh Tak perlu kau ragu lagi

Am -G

Cukup jalani dan rasakan

F D E

Ohoh oh my lady

[Reff]

Dm G C

Cukup kau disampingku

F Dm

Sempurnakan langkahku

E A

Tuk menyusuri waktu

(Menyusuri waktu)

Dm G C

Cukup kau disampingku

F Dm

Berjalan bersamaku

E Am

Pastikan kau bahagia

F G

Dont you know i love you lady

Am G

Dont you know you make me crazy

F G Dm

Oh my lady, youre my lady

Dm

Dont you know Dont you know

Em F Em

Youre the part, of my life

Dm Em Dm G

Baby oh my lady

[Reff]

Dm G C

Cukup kau disampingku

F Dm

Sempurnakan langkahku

E A

Tuk menyusuri waktu

Dm G C

Cukup kau disampingku

F DmBerjalan bersamaku

E Am

pastikan kau bahagia

Dm G C F

(Lady) baby dont you know my lady

Dm E

Dont you know how much

A

I love you

Dm G

Dont you know my lady

C F

Dont you know my lady

Dm E

Dont you know how much

Am

I love you

(ATP)