PENYANYI Vanny Vabiola, menyanyikan ulang lagu milik Tommy J Pisa bertajuk Dibatas Kota Ini. Lagu tersebut dirilis pada Oktober 2020 lalu melalui akun YouTube Channel Multi Media Prima Perkasa.

Hingga saat ini, lagu yang dibawakan oleh Vanny telah ditonton oleh lebih dari 380 ribu orang.

Berikut lirik lagu dan chord gitar Disini Dibatas Kota Ini - Vanny Vabiola:

[Intro]

C..C Em F Em

Dm G C..

C Em

Disini di batas kota ini

F G C

ingin ku tuliskan surat untukmu

F G C F

biar engkau mengerti perjalanan hidupku

C G C

di dalam menggapai cita-cita..

*)

C Em

Rintangan yang datang silih berganti

F G C

pedih perih mencekam menusuki

F G C F

aku mengharap selalu doa suci darimu

C G C

duhai kasih tambatan hatiku..

[Reff]

G F C

Ku kenang lagi saat menjelang perpisahan

G F C

kau menangis di pangkuanku

G F C

begitu tulus akan cinta kasihku

C G C

semakin pilu aku mengenangmu..

C Em

Mungkinkah kau masih mengharapkanku

F G C

kini tubuhku penuh dengan luka

F G C F

gagal dan gagal lagi, apa yang aku cari

C G C

Tangis pedih tersimpan dalam hati..

[Musik]

C Em F G C

F G C F C G C..

(van)