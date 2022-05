BOY grup asal Korea Selatan, SEVENTEEN, baru saja merilis single baru pada Jumat, 27 Mei 2022. Berujudul If you Leave Me, lagu tersebut berada dalam album terbaru SEVENTEEN bertajuk Face The Sun.

Hingga saat ini, sudah ada 280 ribu lebih orang yang menonton single terbaru SEVENTEEN melalui kanal YouTube mereka.

Berikut lirik lagu dan chord gitar If You Leavw Me - SEVENTEEN:

[Intro]

C Bm C Bm

[Verse 1]

C Bm

meon hutnare manyak nega tteonandamyeon

C

nan ama salji mothal geoya

Bm

meon hutnare anya, geunyang saenggak an hallae

C

jamsi tteoreojyeo isseotdeon sigando

Bm

nae maeumeul soranseureopge mandeuneunde

C

ireonaji anheul irin geol aljiman

Bm Dm

sangsangmaneurodo nunmuri na

[Pre-chorus]

G Am Bm

IF you leave me babe oh no

C

IF you leave me babe

Bm Am

nae nunmuri biga dweeoseo naeryeo

Bm A# Dsus4 D

sagyejeoreul meomchuji anhgo jamgil geoya

[Chorus]

C

IF you leave me (naega mwol hal su isseulkkayo)

Bm

nae modeun nare (sara sum swineun iyuneun neoinde)

C

gojang natdeon (maeumi) sigandeuri (nae sesangi)

Bm Dm G

dasi umjigige

C D

sumi teok kkeute chadorok neoege

Bm Esus4 E

dallyeo eoduun geurimjaga naerin bame

Am Bm Cm D

naega ne gyeoteul jikilge yeongwonhan siganeuro

[Interlude]

C Bm

[Verse 2]

C

neon naege (yuilhae) nae mameul (aneun)

Bm

anajwo (nareul) deo neo eomneun naeireun shireo

C

neoraneun sesange naraseo mueol jwodo akkapjiga

Bm Dm

anha uri idaero yeongwonhagireul

[Pre-chorus]

G Am Bm

IF you leave me babe oh no

C

IF you leave me babe

Bm Am

nae nunmuri biga dweeoseo naeryeo

Bm A# Dsus4 D

sagyejeoreul meomchuji anhgo jamgil geoya

[Chorus]

C

IF you leave me (naega mwol hal su isseulkkayo)

Bm

nae modeun nare (sara sum swineun iyuneun neoinde)

C

gojang natdeon (maeumi) sigandeuri (nae sesangi)

Bm Dm G

dasi umjigige

C D

sumi teok kkeute chadorok neoege

Bm Esus4 E

dallyeo eoduun geurimjaga naerin bame

Am Bm Cm D

naega ne gyeoteul jikilge yeongwonhan siganeuro

[Outro]

C Bm

neoye soneul kkok japgo

C Bm

itgo sipeo geunyang nae gyeote isseojwo

(van)