LAGU milik DJ Qhelfin berjudul Jaga Mata Jaga Hati belakangan cukup hits terdengar di telinga masyarakat. Hal tersebut bermula dari kemunculan lagu tersebut dalam aplikasi TikTok.

Rilis pada 13 Februari 2021, lagu tersebut telah ditonton oleh lebih dari 21 juta orang di YouTube. Lagu tersebut bahkan bercerita tentang rasa rindu terhadap kekasih hati.

Berikut lirik lagu dan chord gitar lagu 'Jaga Mata Jaga Hati' - Dj Qhelfin:

F G Em Am

F G C Am

F G

sayang sa cuma mau bilang..

Em Am

jang selingkuh jang nakal-nakal di sana

F G

dan tolong ingat pulang..

C Am

jangan terlalu lama-lama ko di sana

F G

sa rindu.. sayang..

Em Am

ingat waktu ko pegang sa punya tangan

F G

sa tunggu.. sayang..

C

sampe ko kembali lagi

Am (F)

dalam sa punya pelukan..

Int.

F G Em Am

ho uwo uwo o..

F G C Am C

F G

sayang ko jaga diri bae-bae

Em Am

jaga mata jaga hati jangan sampe tagae yeah

F G

tak usah cari yang lebe bae

C

sa sayang ko banyak-banyak

Am

lapis deng cinta ye ye

F G

sa tunggu ko pulang

Em

rindu ko pu senyuman

Am

tambah deng ko pelukan

F

sa tra bisa lupakan

G C

tolong jaga mata jaga hati

Am

karna ko tu sa pu cinta mati

F G

jaga mata jaga hati

Em Am

jangan cari lain lagi..

F G C Am

sumpah.. sa pu cinta untuk ko..

F G

sa tunggu sampe ko pulang..

Em Am

jang dengar yang dorang bilang..

F G C

sumpah.. hanya ko yang sa sayang..

Reff

F G

sayang sa cuma mau bilang..

Em Am

jang selingkuh jang nakal-nakal di sana

F G

dan tolong ingat pulang..

C Am

jangan terlalu lama-lama ko di sana

F G

sa rindu.. sayang..

Em Am

ingat waktu ko pegang sa punya tangan

F G

sa tunggu.. sayang..

C

sampe ko kembali lagi

Am (F)

dalam sa punya pelukan..

Musik

F G Em Am

ho uwo uwo o..

F G C..

F G

jaga mata jaga hati

Em Am

jangan cari lain lagi..

F G C Am

sumpah.. sa pu cinta untuk ko..

F G

sa tunggu sampe ko pulang..

Em Am

jang dengar yang dorang bilang..

F G C D

sumpah.. hanya ko yang sa sayang..

Reff (overtune)

G A

sayang sa cuma mau bilang..

F#m Bm

jang selingkuh jang nakal-nakal di sana

G A

dan tolong ingat pulang..

D Bm

jangan terlalu lama-lama ko di sana

G A

sa rindu.. sayang..

F#m Bm

ingat waktu ko pegang sa punya tangan

G A

sa tunggu.. sayang..

D

sampe ko kembali lagi

Bm (G)

dalam sa punya pelukan..

Outro

G A F#m Bm

ho uwo uwo o..

G A D Bm

(van)