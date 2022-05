ALHAMDULILLAH merupakan salah satu lagu religi milik Opick yang cukup hits dan dirilis pada 2011 lalu. Lagu tersebut bahkan dirilis dalam album The Best of Opick dan dinyanyikan secara duet bersama Amanda.

Lagu Alhamdulillah sendiri bercerita tentang rasa syukur manusia terhadap sang pencipta. Termasuk memohon keridhoan Allah untuk memberkahi perjalanan dalam hidup seorang manusia.

Berikut lirik lagu dan chord gitar Alhamdulillah milik Opick feat Amanda yang bisa Anda simak:

Intro: G D C G Em D G

G D C G Em D C

G D G

Bersujud kepada Allah

G D G

Bersyukur sepanjang waktu

C D G Em

Setiap nafasmu, seluruh hidupmu

Am B Em

Semoga diberkahi Allah

G D G

Bersabar taat pada Allah

G D G

Menjaga keikhlasannya

C D G Em

Semoga dirimu, semoga langkahmu

Am B Em

Diiringi oleh rahmatNya

C D G Em

Setiap nafasmu, seluruh hidupmu

Am B Em

Semoga diberkahi Allah

G D C G

Alhamdulillah wasyukurilah

Em D G

Bersyukur padamu ya Allah

G D C G

Kau jadikan kami saudara

Em D C

Indah dalam kebersamaan

[interlude] Am G Am G Am Em D C

G D G

Bersujud kepada Allah

G D G

Bersyukur sepanjang waktu

C D G Em

Setiap nafasmu, seluruh hidupmu

Am B Em

Semoga diberkahi Allah

C D G Em

Semoga dirimu semoga langkahmu

Am B Em

Diiringi oleh rahmatnya

A E D A

Alhamdulillah wasyukurilah

F#m E A

Bersyukur padamu ya Allah

A E D A

Kau jadikan kami saudara

F#m E A

Indah dalam kebersamaan

A E D A

Alhamdulillah wasyukurilah

F#m E A

Bersyukur padamu ya Allah

A E D A

Kau jadikan kami saudara

F#m E A

Hilanglah semua perbedaan

A E D A

Alhamdulillah wasyukurilah

F#m E D

Bersyukur padamu ya Allah

G D C

Bersujud kepada Allah

Em D G

Bersyukur sepanjang waktu

(van)