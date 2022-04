BERIKUT lirik lagu dan chord gitar Peri Cintaku - Ziva Magnolya. Lagu ini baru dirilis pada 8 April 2022.

Anda juga bisa menyaksikan video musiknya di kanal YouTube Ziva Magnolya. Videonya itu sudah dilihat sebanyak 0 juta kali hingga artikel ini dibuat.

Maka simak dulu lirik lagu dan chord gitar Peri Cintaku - Ziva Magnolya selengkapnya.

Intro: D# G#m D# G#m

D# C# C Fm

Di dalam hati ini hanya satu nama

D# A#

Yang ada di tulus hati ku ingini

D# C# C Fm

Kesetiaan yang indah tak kan tertandingi

D# A#

Hanyalah dirimu satu peri cintaku

Gm G# Gm G#

Benteng begitu tinggi sulit untuk ku gapai

G

Huuuuuu

Chorus:

C E Am Gm C

Aku untuk kamu, kamu untuk aku

F Em Am Dm G

Namun semua apa mungkin iman kita yang berbeda

C E Am Gm C

Tuhan memang satu, kita yang tak sama

F Em Am Dm G

Haruskah aku lantas pergi meski cinta tak kan bisa pergi

Int.: G# Fm Cm G#

Gm G# Gm G#

Benteng begitu tinggi sulit untuk ku gapai

G

Huuuuuu

Chorus:

C E Am Gm C

Aku untuk kamu, kamu untuk aku

F Em Am Dm G

Namun semua apa mungkin iman kita yang berbeda

C E Am Gm C

Tuhan memang satu, kita yang tak sama

F Em Am Dm G C

Haruskah aku lantas pergi meski cinta tak kan bisa pergi

F

Bukankah cinta anugerah

Am E/G# G D/F#

Berikan aku kesempatan

F G A

Tuk menjaganya sepenuh jiwa oooh

Chorus: Ovetrtone

D F# Bm Am D

Aku untuk kamu, kamu untuk aku

G F#m Bm Em D C A

Namun semua apa mungkin iman kita yang berbeda

D F# Bm Am D

Tuhan memang satu, kita yang tak sama

G F#m Bm Em A D

Haruskah aku lantas pergi meski cinta tak kan bisa pergi

D F# Bm Am D

Aku untuk kamu, kamu untuk aku

G F#m Bm Em D C A

Namun semua apa mungkin iman kita yang berbeda

D F# Bm Am D

Tuhan memang satu, kita yang tak sama

G F#m Em A D

Haruskah aku lantas pergi meski cinta tak kan bisa pergi

