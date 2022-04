Lagu Ibu Kita Kartini diciptakan WR Supratman dan kerap dinyanyikan saat merayakan Hari Kartini pada 21 April. Tanggal tersebut bertepatan dengan tanggal lahir Raden Ajeng Kartini atau RA Kartini.

Lirik lagu Ibu Kita Kartini ini mengisyaratkan perjuangan RA Kartini dalam membela kesetaraan antara wanita dan pria, terutama dalam hal kesempatan pekerjaan dan pendidikan.

Berikut lirik lagu dan chord gitar Ibu Kita Kartini - WR Supratman:

Intro : Dm G C Am

Dm G C….

C C

Ibu kita Kartini

F G C

putri sejati

Dm G C Am

putri Indonesia

Dm G C

harum namanya…

C C

Ibu kita Kartini

F G C

pendekar bangsa

Dm G C Am

pendekar kaumnya

Dm G C

untuk merdeka…

Reff:

F C Am

wahai Ibu kita Kartini

Dm G C

putri yang mulia…

F C Am

sungguh besar cita-citanya

Dm G C

bagi Indonesia…

Muisik : C C F G C

Dm G C Am

Dm G C…

C C

Ibu kita Kartini

F G C

putri jauh hari

Dm G C Am

Putri yang berjasa

Dm G C

Se indonesia

Reff:

F C Am

wahai Ibu kita Kartini

Dm G C

putri yang mulia

F C Am

sungguh besar cita-citanya

Dm G C

bagi Indonesia

F C Am

sungguh besar cita-citanya

Dm G C

bagi Indonesia

(kem)