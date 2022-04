INI lirik lagu dan chord gitar Engkau Tak Sendiri - Opick feat Reza Artamevia selengkapnya. Lagu yang dipopulerkan pada Ramadan 2022.

Penampilan mereka pun menuai sorotan saat menyanyikan lagu ini. Tak heran juga jika video musiknya sudah ditonton

Makanya yuk simak lirik lagu dan chord gitar Engkau Tak Sendiri - Opick feat Reza Artamevia berikut ini.

Intro: Dm Am Bm E..

F C

langit gelap hari ini..

G Am

rasa muram langkah kaki..

Dm Am

jauh mata memandang..

E

suka duka terbayang..

F C

tak pernah ku tahu dukamu..

G Am

tak terbaca bahagiamu..

Dm Am

hanya bisa bersujud..

E Am

berserah pada-Nya..

Dm G

malam kan berlalu..

C F

sunyi akan pergi..

Dm E

dukamu kan hilang..

Am

semua tak abadi..

Dm G

tenangkan jiwamu..

CF

hapus air mata..

Dm E

engkau tak sendiri..

Am

Allah bersamamu..

Reff :

Dm G

serahkanlah hidup dan matimu..

C F

hitam putih di jalanmu..

Dm E Am

pada Sang Maha Cinta..

Am-A Dm G

percayalah tenangkan hatimu..

C F

engkau tak pernah sendiri..

Dm E Am

Dia Allah bersamamu..

Dm E Am

Dia Allah bersamamu..

Musik: Dm Am Dm Am Dm Am E

Dm G

malam kan berlalu..

C F

sunyi akan pergi..

Dm E

dukamu kan hilang..

Am

semua tak abadi..

Dm G

tenangkan jiwamu..

C F

hapus air mata..

Dm E

engkau tak sendiri..

Am

Allah bersamamu..

Dm E Am

Allah bersamamu..

Reff :

Dm G

serahkanlah hidup dan matimu..

C F

hitam putih di jalanmu..

Dm E Am

pada Sang Maha Cinta..

Am-A Dm G

percayalah tenangkan hatimu..

C F engkau tak pernah sendiri..

Dm E Am Dia Allah bersamamu.. hu uuuu..

Dm G

serahkanlah hidup dan matimu..

C F

hitam putih di jalanmu..

Dm E Am

pada Sang Maha Cinta..

Am-A Dm

percayalah tenangkan hatimu..

G

C F

engkau tak pernah sendiri..

Dm E Am

Dia Allah bersamamu..

Dm Am

huuuuuuhu.. huuuuuuhu..

Bm E

huuuuuuhu.. Allah bersamamu..

Outro :

Dm G

malam kan berlalu..

C F

sunyi akan pergi..

Dm E

dukamu kan hilang..

F#m

Allah Bersamamu

