Capo : fret 2

(Intro) C Bm C Em D

Am D G Gsus4 G Gsus2..

G Em

berawal dari tatap mata..

Am D

aku mengenal dirimu..

B Em D

menatap matamu sungguh ku malu-malu..

Am

senyumanmu bagaikan candu

D

untuk diriku..

G Em

tak terasa waktu berlalu..

Am D

kini ku t'lah dapatkan cintamu..

B Em D

Tuhan semoga dialah nanti jodohku..

Am

kan tiba waktunya untukku

D

siap melamarmu..

(Chorus)

C D Bm Em

akan ku datangi.. kedua orang tuamu..

Am D G -Bm

kan ku minta izin restu darinya..

C D

dan di jemari manismu..

Bm Em

ku ikrarkan satu sumpahku..

Am

sumpahku untuk

D G Gsus4 G Gsus2

menjaga dirimu..

G Em

tak terasa waktu berlalu..

Am D

kini ku t'lah dapatkan cintamu..

B Em D

Tuhan semoga dialah nanti jodohku..

Am

kan tiba waktunya untukku

D

siap melamarmu..

(Chorus)

C D Bm Em

akan ku datangi.. kedua orang tuamu..

Am D G Am-Bm

kan ku minta izin restu darinya..

C D

dan di jemari manismu..

Bm Em

ku ikrarkan satu sumpahku..

Am D G Gsus4 G

sumpahku untuk menjaga dirimu..

(Int.) Am-Bm C D

woooo o.. woo..

Bm Em Am D G Am-Bm

wo.. woo.. o.. wooo.. oooo..

C D Bm E Am D G..

(Chorus)

C D Bm Em

akan ku datangi.. kedua orang tuamu..

Am D G

kan ku minta izin restu darinya..

C D

dan di jemari manismu..

Bm Em

ku ikrarkan satu sumpahku..

Am D G

sumpahku untuk menjaga dirimu..

Am -Bm

woo o..

C D Bm Em

akan ku datangi.. kedua orang tuamu..

Am D G -Am

kan ku minta izin restu darinya..

-Bm C D

dan di jemari manismu..

Bm Em

ku ikrarkan satu sumpahku..

Am D G Em

sumpahku untuk menjaga dirimu.. wooo..

Am D Em A

sumpahku untuk menjaga dirimu.. hoo..

Am D C Bm C

sumpahku untuk.. menjaga dirimu..

