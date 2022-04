LIRIK lagu dan chord gitar lagu religi yang akan dibahas kali ini berjudul Akhirnya dari Band Gigi. Di setiap Ramadhan, lagu ini sering diputar di banyak tempat.

Lagu Akhirnya dirilis pada 2005 dalam Album Raihlah Kemenangan Repackage. Supaya tak penasaran berikut ini lirik lagu dan chord gitar Akhirnya yang bisa Anda simak

C Am Dm C G

kusadari akhirnya kerapuhan imanku

E Am F C

telah membawa jiwa dan ragaku

E Am Dm G

ke dalam dunia yang tak tentu arah

C Am Dm C G

kusadari akhirnya Kau tiada duanya

E Am F C

tempat memohon beraneka pinta

E Am Dm G C F C G

tempat berlindung dari segala mara bahaya

C Am Dm

Oh Tuhan, mohon ampun

G C Am Dm

atas dosa dan dosa slama ini

G E Am

aku tak menjalankan perintah-Mu

E Am tak pedulikan nama-Mu

Dm Em F G

tenggelam melupakan diri-Mu

C Am Dm

Oh Tuhan, mohon ampun

G C Am Dm

atas dosa dan dosa sempatkanlah

G E Am

aku bertobat hidup di jalan-Mu

E Am

tuk penuhi kewajibanku

F Em Dm G

Sebelum tutup usia kembali pada-Mu

Am G# G D

hoo... kembali pada-Mu... hooaa...

F Em Dm G F Em D# Dm G C Am Dm

Oh Tuhan, mohon ampun

G C Am Dm

atas dosa dan dosa slama ini

G E Am

aku tak menjalankan perintah-Mu

E Am

tak pedulikan nama-Mu

Dm Em F G

tenggelam melupakan diri-Mu

C Am Dm

Oh Tuhan, mohon ampun

G C Am Dm

atas dosa dan dosa sempatkanlah

G E Am

aku bertobat hidup di jalan-Mu

E Am

tuk penuhi kewajibanku

F Em Dm G

sebelum tutup usia kembali pada-Mu

Am G# G D F Em Dm G

hoo... kembali pada-Mu... hooaa...

G

kembali pada-Mu

