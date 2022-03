TRI Suaka merilis lagu Aku Bukan Jodohnya. Berikut ini lirik lagu dan chord gitarnya.

Lagu Aku Bukan Jodohnya sempat viral di 2021. Video musiknya pun berhasil mendapat 50 juta viewers.

Selengkapnya berikut adalah lirik lagu dan chord gitar Aku Bukan Jodohnya - Tri Suaka yang bisa Anda simak.

[Intro]

F G Em Am Dm G

[Verse]

C G Am G C

Ini salahku

F G C

Terlalu memikirkan egoku

F G Em Am

Tak mampu buatmu bersanding nyaman denganku

Dm G

Hingga kau pergi tinggalkan aku

C G Am G C

Terlambat sudah

F G C

Kini kau tlah menemukan dia

F G Em Am

Seseorang yg mampu membuatmu bahagia

Dm G

Kuikhlas kau bersanding dengannya

[Reff]

F G

Aku titipkan dia

Em Am

Lanjutkan perjuanganku tuk'nya

Dm G

Bahagiakan dia kau sayangi dia

C

Sepertiku menyayanginya

F G

Kan ku ikhlaskan dia

Em Am

Tak pantas ku bersanding dengannya

Dm G

Dan kan ku terima dengan lapang dada

C

Aku bukan jodohnya

