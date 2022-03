RAISA meluncurkan album ke-4 bertajuk It's Personal. Salah satu judul lagu Berdamai akan diulas lirik lagu dan chord gitar.

Raisa pada 18 Maret 2022 lalu merilis album teranyar miliknya. Video musik semua telah ada kanal YouTube raisa6690.

Berikut lirik lagu dan chord gitar Berdamai dari Raisa yang bisa Anda simak.

Intro

Em G C# Am

Em G

.......Benarkah engkau

C# G

Sekuat ini, secepat ini?

A Em

Belum lama kita berpisah

D G

Kini kau telah tersenyum lepas

Pre Reff

D

Kau simpan di mana

Tangismu waktu itu?

Am E

Beri sedikit tanda

D

Kau juga merindukanku

Am Em

Karena kau tahu

D C#

Ini bukan mauku

Reff

G

Aku tak bisa terima

Bila kau sungguh, sungguh

C#

Telah berdamai

Dengan kepergianku

G

Hargai waktu kita

Benarkah kau bahagia?

C#

Manakah yang harus aku percaya

Am G C# D Em

Senyuman atau air mata..mu

Musik

G C# Am

Pre Reff

D

Kau simpan di mana

C#

Tangismu waktu itu?

Am E

Beri sedikit tanda

D

Kau juga merindukanku

Am Em

Karena kau tahu

D C#

Ini bukan mauku

Jangan kau buat

D G C# G

Semua terlihat mudah

Reff

G

Aku tak bisa terima

Bila kau sungguh, sungguh

C#

Telah berdamai

Dengan kepergianku

G

Hargai waktu kita

Benarkah kau bahagia?

C#

Manakah yang harus aku percaya

Bridge

Em Dm G C#

...(Senyumanmu... atau air matamu?

Am Em Dm C# Am

Oo...Oo... Senyumanmu atau air matamu?)

Pre Reff

D

Kau simpan di mana

C#

Tangismu waktu itu?

Reff

G

Aku tak bisa terima

Bila kau sungguh, sungguh

C#

Telah berdamai

Dengan kepergianku

G

Hargai waktu kita

Benarkah kau bahagia?

C#

Manakah yang harus aku percaya?

Reff

G

Aku tak bisa terima

Bila kau sungguh, sungguh

C#

Telah berdamai

Dengan kepergianku

G

Hargai waktu kita

C#

Manakah yang harus aku percaya

Am G C# D

Senyuman atau air mata..mu?

