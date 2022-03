RUANG Sendiri adalah single kedua Tulus sebelum dia merilis album ke-3 Monokrom. Berikut ini lirik lagu dan chord gitar Ruang Sendiri dari Tulus.

Membuat lagu ini, karena Tulus terinspirasi dari banyaknya pasangan yang setiap hari harus selalu bersama. Mereka tidak punya waktu untuk dirinya sendiri.

Lebih lanjut yuk simak lirik lagu dan chord gitar Ruang Sendiri yang dinyanyikan Tulus berikut ini.

[Verse 1]

G

Beri aku kesempatan

G

tuk bisa merindukanmu

C D

(Jangan datang terus)

[Verse 2]

G

Beri juga aku ruang

G

bebas dan sendiri

C D

(Jangan ada terus)

[Pre-Chorus]

Am

Aku butuh tahu

Bm Em

seberapa ku butuh kamu

Am D

Percayalah rindu itu baik untuk kita

[Chorus]

Bm Em Am D

(Pagi melihatmu) menjelang siang kau tahu

Bm Em Am D

(aku ada di mana) sore nanti

D Bm Em A

Tak pernah sekalipun ada malam yang dingin

Am Bm

Hingga aku lupa rasanya sepi

Am Bm C D G

Tak lagi sepi bisa ku hargai

[Verse 3]

G

Baik buruk perubahanku

C

Tak akan kau sadari

D

Kita berevolusi

[Verse 4]

G

Bila kita ingin tahu

G C

Seberapa besar rasa yang kita punya

Am D

Kita butuh ruang Ooh..

[Chorus]

Bm Em Am D

(Pagi melihatmu) menjelang siang kau tahu

Bm Em Am D

(aku ada di mana) sore nanti

D Bm Em A

Tak pernah sekalipun ada malam yang dingin

Am Bm

Hingga aku lupa rasanya sepi

Am Bm C D G

Tak lagi sepi bisa ku hargai

[Solo]

G C D

G Gm C D

[Bridge]

Am D G E

Kita tetap butuh ruang sendiri-sendiri

Am D F

Untuk tetap menghargai oh rasanya sepi

Am Bm C D Am Bm C D

Ooh...

[Chorus]

Bm Em Am D

(Pagi melihatmu) menjelang siang kau tahu

Bm Em Am D

(aku ada di mana) sore nanti

D Bm Em A

Tak pernah sekalipun ada malam yang dingin

Am D

Hingga aku lupa rasanya sepi

D Bm Em Am D

Ooh (Pagi melihatmu) menjelang siang kau tahu

Bm Em Am D

(aku ada di mana) sore nanti

D Bm Em A

Tak pernah sekalipun ada malam yang dingin

Am Bm

Hingga aku lupa rasanya sepi

Am Bm C D Em

Tak lagi sepi bisa ku hargai

Am Bm D

Tak lagi sepi bisa ku hargai

(dwk)