LAGU-lagu Tulus yang baru mulai digemari banyak kalangan. Seperti lagu yang berjudul Diri, berikut ini lirik lagu dan chord gitar Diri- Tulus.

Baru dirilis saja, video lagu ini sudah ditonton lebih dari 1,4 juta kali. Bergenre pop dan makna lagunya mendalam, membuatnya jadi viral.

Berikut adalah lirik lagu dan chord gitar Diri dari Tulus yang bisa Anda simak.

Bait 1

F Bbm C

Hari ini kau berdamai dengan dirimu sendiri..

Gm C F

Kau maafkan semua salahmu ampuni dirimu

Bb

Hari ini ajak lagi dirimu bicara mesra

Gm C F

Berjujurlah pada dirimu kau bisa percaya

Am Bb

Maafkan semua yang lalu

Gm C Bb

Ampuni hati kecilmu

Reff

F

Luka-luka hilanglah luka

Bb

Biar tenteram yang berkuasa

Dm C F Gm

Kau terlalu berharga untuk luka..

Dm A F

Katakan pada dirimu

G Gm C F

Semua baik-baik saja

Bait 2

Bb

Bisikkanlah terima kasih pada diri sendiri

Gm C F

Hebat dia terus menjagamu dan sayangimu

Bb

Suarakan bilang padanya jangan paksakan apapun

Gm C F

Suarakan ingatkan terus aku makna cukup

Reff

Luka-luka hilanglah luka

Bb

Biar senyum jadi senjata

Dm C F Gm

Kau terlalu berharga untuk luka..

Dm A F

Katakan pada dirimu

G Gm C F Bb

Semua baik-baik saja..

Am Bb G C Dm C Gm

Bila lelah menepilah...

Am Bb G C F Bb

Hayati alur napasmu...

C D

uuu

Reff

G

Luka-luka hilanglah luka

C

Biar tenteram yang berkuasa

D Em D G

Kau terlalu berharga untuk luka

Em Bb G

Katakan pada dirimu

A D

Semua baik-baik saja

G

Luka-luka hilanglah luka

C

Biar senyum jadi senjata

Em D G

Kau terlalu berharga untuk luka

Em B G

Katakan pada dirimu

A Am Cm D Bb Em

Semua baik-baik saja..

A Am D G

Semua baik-baik saja

Am G Am A G

(dwk)