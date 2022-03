SUDAH 10 tahun Tulus berkarya di belantika musik Tanah Air. Dia baru saja merilis lagu Remedi. Berikut ini lirik lagu dan chord gitar Remedi - Tulus.

Baru dirilis beberapa hari lalu, video klip Remedi dari Tulus ini sudah disaksikan lebih dari 326 kali di YouTube. Yuk intip lirik lagu dan chord gitar Remedi agar mudah menghapalnya.

Intro

D A C#m F#m

D A C#m F#m

Bait 1

D A D A

Bila ini kesempatan kamu

D A D A

Remedi yang mungkin tak terulang

D A D A

Kesempatan tuk terang hidupmu

D A Dm A

Aku tak akan menghalangimu

D A

Aku tak mau

Reff

D C#m F#m7

Aku rasakan yakinmu dilawan ragu

E D A

Tapi, sampai kapa.....n

C#m

Kamu menahan-nahan

F#m7 E

Bila pergi itu solusi

D A

Tuk kejar mimpimu

Am

Tuk kejar perlumu

C# F#m7 E

Tuk kejar maumu

D A

Untuk kejar mimpimu

C#m

Kejar perlumu

F#m7 F#m

Kejar maumu

Bait 2

D A D A

Pasti sedih menghalang legaku

D A Bm A

Melepasmu berawan pandangku

D A D A

Sendu mengingat pipi merahmu

D A Bm A

Dan semua baik manis kenangmu

Bm A

Kuharus mampu

Reff

D A C#m F#m7

Aku rasaka...n yakinmu dilawan ragu

F#m D A

Tapi, sampai kapa.....n

C#m

Kamu menahan-nahan

F#m7 E F#

Bila pergi itu solusi

D A

Tuk kejar mimpimu

C#m

Tuk kejar perlumu

F#m7 E

Tuk kejar maumu hmm

D A

Untuk kejar mimpimu

C#m

Kejar perlumu

F#m7

Kejar maumu

Bait 3

D A D A

Kita jaga tak terputus kata

D A Bm A

Segala mungkin lagi bersama

D A D A

Bila sudah begitu jalannya

D A Bm A

Semoga sedih ini sementara

Bm A

Sementara

Bm A

Temu lagi

Musik

Bm A

D A C#m7 F#m

Oh oh oh oh

D A C#m7 F#m7 F#m

Oh oh oh oh

F#m D

Oh Sedih ini Oh

A C#m7

Sedihnya sementara Oh

F#m7

Bertemu lagi kita

D

Oh Sedih ku Oh

A C#m

Sedihmu sementara Oh

(dwk)