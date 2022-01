Anji Disiksa Rindu menjadi hits sejak perilisan. Berikut lirik lagu dan chord gitar Disiksa Rindu - Anji.

Lagu ini dirilis pada awal 2022. Usai terjerat kasus narkoba, Anji kembali berkarya.

Yuk simak lirik lagu dan chord gitar Disiksa Rindu - Anji ditulis berikut ini.

Intro : C F C F

C F

di kepalaku.. terus mengingat..

Em Dm

hari.. kemarin..

C F

saat tubuhku.. dan tubuhmu..

Em Am

menjauh.. terpisahkan..

Dm G

ku..ingin kau mendengar..

C F

suara.. yang tak terucapkan..

Dm G

penyesalan..

Reff :

C Em

dan aku melupa..

F Em

semua tak hanya.. tentangku..

Dm G

ini hidupku.. kita dan mereka

Em

maafkan aku..

Am

tak banyak berimu waktu..

Dm G

hingga membuat.. kau disiksa..

Am

rindu..

-C F Ama..ku.. menyesal..

-C F G

su..dah.. cukup..

Musik : C F

C F

ku terpenjara.. di dalam rasa..

Em Dm G

ingin.. berbe..da..

C F

menjadi manusia.. yang mencintamu..

Em Am

sedalam-dalamnya..

Dm G

dengarlah..

Reff :

C Em

dan aku melupa..

F Em

semua tak hanya.. tentangku..

Dm G

ini hidupku.. kita dan mereka

Em

maafkan aku..

Am

tak banyak berimu waktu..

Dm G

hingga membuat.. kau disiksa..

Am

rindu..

-C F Am

a..ku.. menyesal..

-C F Am

sungguh.. cukup sudah..

-C F Am -C F

se.mua.. uu.. uu u..u..

Outro : C F C F

F-Em-Dm-G C

(dwk)