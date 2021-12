Lagu Andai Aku Bisa dipopulerkan Chrisye dan dirilis pada tahun 2001. Lagu tersebut menjadi salah satu single utama di album "Konser Tur 2001".

Lagu Andai Aku Bisa kembali Naik daun setelah di aransemen ulang oleh Erwin Gutawa beserta tim Orchestra dan dinyanyikan kembali oleh Tulus pada tahun 2021.

Lagu ini menceritakan tentang penyesalan seseorang ketika mengingat sosok yang pernah ia sayangi dulu. Ia ingin mengembalikan waktu bersama dengan orang tersebut setelah ia menyakiti orang yang ia sayangi itu.

Chord Gitar Lagu Andai Aku Bisa - Chrisye :

Intro : C E F E F C F G

C F C F

C E

Andai aku bisa

F E

Memutar kembali

F C

Waktu yang t’lah berjalan

Fm C

Tuk kembali bersama

G C

Di dirimu selamanya

C E

Bukan maksud aku

F E

Menggapai dirimu

F C

Masih terlalu jauh

Fm C

Ke dalam kisah cinta

G C F G

Yang tak mungkin terjadi

Reff :

C Bm Am ..G

Dan a…ku tak punya hati

Dm G

Untuk menyakiti dirimu

Em A Dm

Dan a…ku tak punya hati

C G

Untuk mencintai dirimu

C F C

Yang selalu mencintai diriku

F Dm

Walau kau tahu diriku

G C

Masih Bersama

Interlude :

C E F F Gm D

Gm F Gm F Gm C F Dm G

Kembali ke Reff :

F C

Walau pun kau tahu

F C

Kau tahu diriku

G C

Masih bersamanya

Outro : C F C F C

(kem)