Lagu Rayuan Pulau Kelapa diciptakan Ismail Marzuki dan dirilis pada tahun 1944. Lagu ini masuk dalam album kompilasi Karya Terbaik Ismail Marzuki.

Lagu Rayuan Pulau Kelapa diciptakan untuk menumbuhkan kecintaan terhadap tanah air melalui ragam kekayaan alam Indonesia. Lagu ini kian populer saat digunakan sebagai penutup di akhir siaran stasiun TVRI.

Dalam perjalannya, lagu Rayuan Pulau Kelapa banyak dinyanyikan ulang dalam beragam versi.

Beriukt Chord dan Lirik Lagu Rayuan Pulau Kelapa - Ismail Marzuki:

[Intro]

C Dm G C F C

[Verse]

C F C

Tanah airku Indonesia

C B G

Negeri elok amat kucinta

G G7

Tanah tumpah darahku yang mulia

G C

Yang kupuja sepanjang masa

C F C

Tanah airku aman dan makmur

C F

Pulau kelapa yang amat subur

Dm B C Am

Pulau melati pujaan bangsa

Dm G C

Sejak dulu kala

Baca juga:

Chord dan Lirik Lagu Ujung Aspal Pondok Gede - Iwan Fals

Chord dan Lirik Lagu Kalau Bosan - Lyodra Ginting

[Chorus]

Dm

Melambai lambai

G C

Nyiur di pantai

Dm

Berbisik bisik

G C

Raja Kelana

Dm

Memuja pulau

G C

Nan indah permai

Dm

Tanah Airku

G F G#

Indonesia

[Outro]

A#

Tanah Air

C

Indonesia

(kem)