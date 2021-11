Lagu Ujung Aspal Pondok Gede dipopulerkan Virgiawan Listanto atau Iwan Fals. Lagu ini dirilis pada 1985 dan masuk dalam album bertajuk Country.

Lagu Ujung Aspal Pondok Gede menceritakan mengenai peralihan dari sebuah desa menjadi sebuah kota. Hal ini diungkapkan Iwan Fals di dalam akun Youtube Iwan Fals Musica.

Iwan Fals menjelaskan, lagu tersebut merupakan lokasi di mana dirinya tinggal. Dia menceritakan bagaimana pembangunan di wilayah tersebut seperti gedung, jalan tol, jalan fly over, mengubah suasana pedesaan menjadi perkotaan yang penuh dengan konflik dan persoalan peralihan.

Berikut Chord dan Lirik Lagu Ujung Aspal Pondok Gede - Iwan Fals:

(Intro) C F C F

C Em Am G F G C F

C Em Am G F G C F

C F

C Em Am G F G C F

di kamar ini aku dilahirkan

C Em Am G F G C F

di balai bambu buah tangan bapakku

C Em Am G F G C F

di rumah ini aku dibesarkan

C Em Am G F G C F C F

di belai mesra lentik jari ibu

C Em Am G F G C F

nama dusunku ujung aspal pondok gede

C Em Am G F G C F

rimbun dan anggun ramah senyum penghuni dusun

(Musik) C Em Am G F G C F

C Em Am G F G C F

C F

C Em Am G F G C F

kambing sembilan motor tiga bapak punya

C Em Am G F G C F C F

ladang yang luas, habis sudah sebagai gantinya

reff :

Am Em

sampai saat tanah moyangku

F C

tersentuh sebuah rencana

F C Dm

dari serakahnya kota

F C G C

terlihat murung wajah pribumi

F C G C F C F

terdengar langka hewan bernyanyi

Am Em F C F C Dm F G C F C F

C Em Am G F G C F

di depan masjid samping rumah wakil pak lurah

C Em Am F G C F

tempat dulu kami bermain mengisi cerahnya hari

C Em Am G F G C F

namun sebentar lagi angkuh tembok pabrik berdiri

C Em Am G F G C F C F

satu per satu sahabat pergi dan tak 'kan pernah kembali

back to reff

(Outro) Em Am G F G C

